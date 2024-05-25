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温昇豪逆風不甩「反台獨聲明」！　演藝圈集體表態原因曝光

温昇豪逆風不甩反台獨表態　演藝圈集體屈從原因曝光

▲央視利用微博官方帳號公布台灣藝人在微博集體輸誠中國「反台獨」的名單，也揭露藝人發文格式整齊劃一，背後也有演藝圈的無奈。（翻攝自微博）

圖、文／鏡週刊

總統賴清德520宣誓就職時強調兩岸「互不隸屬」，引發中共文攻武嚇，中國央視發布的「反台獨」聲明，台灣許多藝人也紛紛轉發，引發兩岸網友熱烈討論，我國安人士揭露此一群起發文是配合解放軍演習正當性後，演藝界也有人士透露，這些「被表態」的藝人所屬的經紀公司，都跟中方有經紀約在身，為了確保旗下人員安全，才會在微博表態。

值得注意的是，央視也在微博上整理逾60位台灣藝人在微博上轉發「輸誠中國」的貼文，格式及貼文幾乎完全相同，這些藝人名單更被列成表格，中國網友更陸續盤點其它表態的台灣藝人，持續採取獵巫的方式逼迫未轉發的藝人跟進。

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知情人士說，這些在對岸有業務的經紀公司接受到最直接的訊息就是被告知，如果期間內不處理轉發，「大陸無法保證在陸經紀公司的經營，還有旗下大陸籍藝人跟工作人員的安全」，所以22日起，在中國有經紀公司跟簽約的藝人的業者，為了確保以後還可以在中國發展，尤其是這些中國員工、藝人的安全，才會陸續屈從，除了藝人及從業人員之外，連在對岸拍戲的導演，也被迫必須對中國輸誠。

温昇豪逆風不甩反台獨表態　演藝圈集體屈從原因曝光

▲溫昇豪在臉書發文逆風不跟進表態，也揭露演藝人員在對岸發展被迫表態的心酸。（翻攝自温昇豪臉書）

本刊掌握，21日起，不少台灣在中國有發展的藝人，包括經紀公司在內，都被通知要在最短時間內轉貼央視的「台灣從來都不是一個國家」這系列的新聞，但這一系列操作，也引發演藝圈反彈，儘管多數藝人選擇噤聲，但22日晚間，藝人温昇豪在臉書上回顧自己早期參演的台灣史詩鉅作《一八九五乙未》，感慨萬千。他提及「四百年」、「母親的身世」等關鍵詞，反而引起台灣網友共鳴，一位在兩岸經營藝人經紀公司的人士指出，温的發文，其實反映的就是身為台灣藝人的無奈。

温昇豪的發文點出，記得當時的自己，演出的初期至末期皆是熱血沸騰，時至今日，他認為有很多所謂的「進行式」仍在繼續，這塊土地仍是多方覬覦，虎視眈眈。而台灣這塊土地上的人們，仍如129年前一樣，選擇不一。「那也是我最後一部用膠卷拍攝的電影，很多事情已經回不去，也有很多事情仍是進行式。」


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