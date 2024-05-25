明年恢復公告「陸生簡章」　教育部：盼重啟兩岸招生窗口合作機制

▲教育部擬114年5月公布陸生簡章。（示意圖／記者楊惠琪攝）

文／中央社

總統賴清德在就職演說中提及，兩岸重啟對話和大陸學位生來台就讀。教育部24日表示，目前正努力協商，希望能恢復兩岸招生窗口合作機制，爭取明年5月公布陸生學士班簡章。

總統賴清德本月20日在總統府前發表就職演說時，訴求「打造民主和平繁榮的新台灣」，呼籲中國停止文攻武嚇，希望從重啟雙邊對等的觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

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教育部長鄭英耀21日接受媒體聯訪也提到，未來希望在兩岸平等尊嚴的前提下，學位陸生可以恢復，讓兩岸年輕人有更多認識和互動，有助於彼此瞭解。

教育部24日以文字回應媒體提問，目前正透過管道，希望能恢復過去受COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響的兩岸招生窗口合作機制，由台灣的「大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會」，以及中方的「海峽兩岸招生服務中心」儘速就恢復陸生來台就學作業，進行溝通協調。

教育部表示，台灣大專招收陸生採外加方式辦理（不能超過招生總名額2%），教育部依法可就學校教學資源條件、學生輔導機制、招生成效與優勢、國際及兩岸交流經驗或其他項目核定名額。

教育部表示，目前規劃114學年度陸生碩博士班招生，於民國114年2月公布簡章，5月放榜；陸生學士班則於114年5月公布簡章，7月放榜。不過教育部說，相關招生期程，仍須透過陸聯會及陸方招生服務中心協商。

近年因兩岸情勢轉變，加上COVID-19疫情爆發後，中方於109年起單方面暫停新生來台，目前只有已在台舊生可以繼續升讀（例如學士班畢業攻讀碩士班），台灣訂定的陸生學士班招生簡章仍停留在108年。