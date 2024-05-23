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校長連任失利竟又「新任」選上！宜蘭爆遴選亂象　全教總批荒謬

▲▼全教總批校長遴選亂象不斷，呼籲教育部重建遴選公信力。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總批中小學校長遴選亂象不斷，呼籲教育部重建遴選公信力，包括建立明確不適任校長退場機制。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

宜蘭某國小校長日前出現續任未通過，但再參加新任校長遴選卻通過的離譜狀況。全教總今（23日）指出，這種匪夷所思的缺失，凸顯現有校長遴選制度，已經淪為替校長分配工作的平台，嚴重背離遴選精神，呼籲教育部應該果斷糾正宜蘭縣教育處錯誤，同時全面檢討改革現有遴選制度，並建立明確的不適任校長退場機制。

中小學校長遴選制度上路已經接近25年，但卻衍生不少離譜缺失。全教總侯俊良今天指出，宜蘭某國小校長未通過連任，荒謬的是，參加新任校長遴選竟然通過，等於同一個遴選委員會，先否認該校長在校務評鑑等方面是不適合該校，因為同額競選，遴選會竟然同意以新任校長通過，這是相當荒謬的事情，也凸顯現有遴選制度的問題。

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侯俊良認為，現有中小學校長遴選亂象不斷，遴選變成「喬家大院」，校長都已經喬好，變成「一個蘿蔔一個坑」，近期有校長涉及霸凌現象，依然可以參加遴選，除了法治面不斷倒退，實際上執行更淪為校長找工作平台，包括教育部與校長協會合作產生的現象，完全背離校長遴選的精神。

全教總文宣部主任羅德水則表示，校長遴選與任期制入法多年，但法制面與操作面卻逐漸倒向校長，立法院不斷出現倒退修法，先後通過「小縣市（國中未達15校或國小未達40校者）校長可提前參加遴選、「屆齡校長延任條款」等，導致遴選變成為校長安排工作。

羅德水指出，理想的中小學校長遴選，應該是結束校長連任審議後，就開放全體候用校長參與遴選，但實際上為保障現任校長權益，地方政府不僅辦理四階段遴選，甚至還限制候用校長只能參加最後一階段的遴選，變相替現職校長安排出路，千方百計保護現任校長。

羅德水也以宜蘭某國小校長連任失敗、最終參加新任校長遴選獲得同意為例，批評此事不僅匪夷所思，也凸顯現有校長遴選制度亂象，呼籲教育部應果斷糾正宜蘭教育處錯誤，全面檢討改革現有遴選制度，並建立明確的不適任校長退場機制。

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