老師超時工作「只有4縣市給加班費」　教團喊：勞動部勞檢

▲全教總呼籲各縣市提供教師加班費。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會總聯合會今舉行記者會指出，受雇者延長工時領取加班費是基本勞權，但全國僅有台北市、桃園市、台中市、宜蘭縣提供教師加班後可領取加班費，其他縣市教師成為「不能領取加班費的孤兒」，呼籲其他縣市教育局正視，要求教育部立即修法保障，並呼籲勞動部應對教育系統進行勞檢。

全教總今舉行「教師不應是不能領取加班費的孤兒」記者會。全教總理事長侯俊良表示，第一線教師除了平日授課外，還要很多假日、課後活動要參與，多數縣市不僅沒有提供加班費，僅給教師「補修課務自理」，補休還要自己出錢請代課，根本是雙重剝削。

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侯俊良指出，在教師工會透過勞資調解爭取權益過程中發現，全市性教師權益議題，教育主管機關是否為「雇主」，法規與實務上有衝突，勞資協商時「教育局」不是「雇主」，但對於學校協商結果，教育局又享有「實質雇主」同意權，勞動部應積極修法，確保教師勞權。

高雄市教師職業工會理事長于居正指出，近期替工會會員爭取加班勞權，包含爭取會員教師「擁有加班同意權」及「加班後應領取加班費」，原本想直接與高雄市教育局進行勞資協商，卻礙於現行法規，只能與個別學校進行勞資爭議調解，目前已有仁武高中、楠梓特殊學校、右昌國小等3校同意工會訴求。

侯俊良指出，受僱者延長工時，雇主應給付加班費，這是基本勞權，公教人員也不例外。他呼籲尚未提供教師加班費的縣市盡快跟進，並點名教育部應帶頭做起，國立學校立即實施；並要求教育部在「教師請假規則」新增教師在上班以外的時間，因公出勤可領取加班費或補；同時也呼籲勞動部對教育系統進行勞檢，因部分代理代課人員仍是用勞基法。

此外，全國教育產業總工會今也發布新聞稿指出，許多老師從未享有加班後可以選擇「領取加班費」或「補休課務派代」，大部分均只能選擇補休，補休也常淪為無效補休，加班費更是看得到卻領不到。期盼新政府考量教師需求，適當編列相關預算，提供課務派代補休或加班費的選擇，維護教師基本勞動權益。