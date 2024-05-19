明接教育部政次　葉丙成：辭去所有民間職務「全心投入」

▲台大電機系教授葉丙成明將接任教育部政次。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大電機工程學系教授葉丙成明天將接任教育部政務次長，今透過臉書貼文指出，「明天，就要上工了」，過去兩周已辭去所有民間職務，將全心投入未來的公職工作。他也感謝昔日一起投入新創工作與翻轉教育的夥伴，一起走過那些年的荊棘之路。他說，離開心中不免惆悵，但在放開手的同時，心中滿滿的感謝。

葉丙成表示，十幾年來，感謝許多對教育有期待、有熱血的教育基金會、協會邀請我一同努力。卸下董事、理事的職務，一方面對於沒能依諾做完任期而覺得拍謝，一方面也感謝大家對我的諒解、願意讓我去為台灣服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉丙成說，在上任前夕，感謝過去十年與他並肩合作的新創夥伴們。因為夥伴的信任跟付出，才得以一起打造出讓三百萬學生受惠的教育社會企業。雖然兩年前我卸下 CEO 職務歸建台大、不再負責日常經營管理，但這兩年沒有我，團隊依然在教育社企的理想上努力沒有放棄。

葉丙成也感謝BTS無界塾實驗教育一起打拼的夥伴，這九年來經歷過許多的挑戰，打造出很棒的學校跟實驗教育，教出了孩子很多的能力，也在COVID期間並肩幫助台灣許多老師做線上教學，做了很多有意義的事。