落實場所消防安檢　南消第五大隊辦理消防安檢訓練

▲台南市消防局第五大隊為強化安檢人員的專業能力，降低公共場所危險因子，辦理「2024年上半年消防安全講習訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊為強化安檢人員的專業能力，降低公共場所危險因子，於23日上午辦理「2024年上半年消防安全講習訓練」。

鑑於2023年發生明揚工廠火警事件造成多人死傷，須加強類似場所消防安全檢查，並精進安檢小組專業技能，特聘具多年豐富安檢及業界經驗的何光泰擔任講師，分享安檢經驗及實務面作法，並輔以消防設備之實際操作訓練，使消防人員持續為公共安全把關，以落實消防安檢工作，保障市民安全並提升台南市整體防災能力。

市長黃偉哲表示，公共安全不得有空窗期，場所業者應重視公共安全，除設置消防安全設備，亦須定期維護保持堪用，落實「自己財產、自己保護」理念，並呼籲市民共同關注消防安全問題，打造安全大台南，進而維護民眾生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，消防局除持續推動消防安檢的專業化與專責化，亦需定期辦理安檢講習訓練，藉以更新法令資訊，增進消防安全檢查效能。另為避免明揚大火等類似事件再度發生，請工廠依經濟部『工廠危險物品申報辦法』規定落實申報廠內危險物品，如廠內危險物品達管制量，應依消防法第15條規定，檢視廠內位置、構造及設備等設置是否符合規定，並以安全方法進行儲存或處理，降低場所發生事故之風險。