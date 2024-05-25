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路透：傳特斯拉上海廠Model Y減產20%

▲▼特斯拉上海工廠。（圖／路透）

▲特斯拉上海工廠。（圖／路透）

文／中央社台北25日電

據路透社24日報導，中國經濟放緩，加上中國電動汽車製造商之間的價格戰，不願具名的人士透露，上海工廠作為特斯拉全球最大的生產中心，計畫3月至6月將最暢銷的Model Y產量至少削減20%。

中國汽車工業協會（CAAM）的數據顯示，3月Model Y在中國的產量為4萬9498輛，4月份為3萬6610輛，分別比去年同期減少17.7%和33%。

該協會的數據顯示，今年1至4月，特斯拉在中國生產了28萬7359輛Model Y和Model 3的汽車，Model Y產量年減5%，Model 3產量則年增10%。

目前尚不清楚減產是否會延續到今年下半年或擴及Model 3，也不清楚特斯拉位於美國和德國的工廠是否也採取類似的減產措施。

在路透社截稿前，沒有收到特斯拉回應置評請求。

▲▼特斯拉,Tesla。（圖／路透）

路透社分析，特斯拉23日發布的最新影響力報告，並未提及到2030年銷量達2000萬的目標，這表明該公司逐漸將重心從電動汽車轉向機器人研發計畫，特斯拉加速轉向人工智慧領域期待有所突破，以增長公司收入。

另一位消息人士稱，儘管特斯拉削減產量，又於近期裁減中國銷售和充電服務團隊，但該公司仍計劃在2024年於全球200萬輛電動汽車中，在中國銷售60萬至70萬輛汽車，與年初的目標持平。

特斯拉4月將Model Y在中國的售價降至2021年該車型首次在中國推出以來的最低水平，同時為有意願購買Model 3的買家提供零利率購車優惠，以促進銷售。

根據中國的「乘用車市場信息聯席會」（CPCA）的數據，特斯拉在中國純電動和插電式混合動力市場的占比，已從2023年全年的7.8%下滑至今年前4個月的6.8%，當時特斯拉在中國銷售60萬3664輛汽車。

而中國本土車企比亞迪前4個月的中國市場占比為34.3%，低於2023年全年的35%。

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