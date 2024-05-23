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搶救震後觀光！花蓮推旅行團獎勵金　自由行抽機票還有特斯拉

▲▼花蓮中南區並未受強震影響，縱谷及沿海依舊美麗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮中南區並未受強震影響，縱谷及沿海依舊美麗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府為震後振興花蓮觀光，5月10日即提早推出「2024永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」，促進國內外遊客及旅行團至花蓮住宿旅遊，引動食宿遊購行各項消費，帶動震後復甦。

為提供國內及國外自由行、國內外旅行團獎勵，即日起至11月30日，國內自由行旅客到花蓮住宿，就有機會獲得特斯拉model 3及天天抽飛花蓮單程雙人機票；旅行團則針對一般團體、寵物旅遊、無障礙旅遊及外國遊客8人以上團體，提供旅行社帶團獎勵金，補助期間旅行社最高可獲得6.5萬元帶團獎勵！

觀光處長張志翔表示，即日起至11月30日，花蓮縣政府推出「2024永續遊花蓮-國內外四大旅遊市場獎勵方案」，國內自由行遊客只要於花蓮合法旅宿業住宿及前往三項指定永續旅遊項目，就有機會獲得特斯拉model 3 煥新版，更將從6月到9月共122天、天天抽出台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人機票，詳細方案內容請見「永續遊花蓮獎勵方案」活動網站(https://hltrip.tw)。

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此外從6月1日起交通部觀光署針對自由行推出補助方案，周一至周四平日住宿每房補助1000元，周五至周日假日住宿補助500元。

另外針對國外自由行旅客，今年特別徵選出具有花蓮獨特魅力及國際接待能量的20項深度體驗活動，包括如原住民料理廚房、原民編織體驗、獨木舟、溯溪、花蓮「地酒」在地酒文化體驗、豐田玉及玻璃工藝體驗、在地自行車小旅行及文化走讀等，國外遊客只要在KKday國際平台訂購花蓮深度體驗活動可獲得最高30美元折抵，同時在Agoda國際平台預訂花蓮合法旅宿，最高享有30美元住宿折抵。

▲▼花蓮中南區並未受強震影響，縱谷及沿海依舊美麗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

旅行社方面，帶團至花蓮住宿及安排任3項永續旅遊點就有帶團獎勵金，國內20人以上團體之獎勵金分三階段，即日起至5月31日，於花蓮住宿每晚最高獎勵新台幣2萬元；6月1日至9月30日，住宿每晚最高新台幣1萬5000元；10月1日至11月30日，住宿每晚最高新台幣1萬元，寵物旅遊每團至少15人及5組寵物每晚最高獎勵15,000元，身心障礙人士達3人以上之團體每晚最高獎勵新台幣9,000元，外國遊客8人以上團體每晚最高獎勵新台幣1萬2000元。

此外花蓮縣政府也爭取到交通部觀光署的團遊補助，6月1日起觀光署針對20人以上團體、2天1夜旅遊補助最高新台幣2萬元，若同時申請縣府及觀光署的帶團獎勵金，則縣府補助餐食費、體驗行程費及合法領隊導遊費用，與觀光署補助的交通及住宿費作區別，例如，若於6月1日帶團至花蓮住宿3天，可申請來自花蓮縣政府的補助4.5萬元（每日1.5萬元、補助3天）加上觀光署的補助（2萬元），總計可獲得最高6.5萬元的獎勵金。詳細方案內容請見「永續遊花蓮獎勵方案」活動網站（https://hltrip.tw/agency）。

永續遊花蓮獎勵方案鼓勵民眾到花蓮永續旅遊，選擇如環保旅宿、環保餐廳、環教場所等，深度了解花蓮的多元文化如原民工坊、慢食餐廳及特色活動，另外也可前往特色景點包括花蓮獨有的山海美景與文化體驗，例如有著蔚藍遼闊海景的七星潭，可玩獨木舟、SUP和騎行的鯉魚潭，考古博物館展示了豐富的歷史遺產，鳳林菸樓文化聚落保留了傳統建築與客家體驗，林田山文化園區再現了日治時期的伐木文化，可在檜木咖啡館享受悠閒下午；湖光山色的吉利潭、太巴塱部落與馬太鞍濕地生態園區提供原住民美食及文化體驗，赤科山與六十石山的金針花海，富里稻草藝術景觀區的創意藝術，芭崎眺望台、新社梯田、石梯坪、March洞的壯麗海景，白羽岸裝置藝術現代藝術裝置，這些多元的景點呈現出花蓮依舊美好，縣長徐榛蔚歡迎大家一同來體驗花蓮的獨特魅力，將好康通通帶回家。

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