憂地緣風險　日經：特斯拉欲將零件供應鏈「從台灣與中國移出」

▲電動車龍頭特斯拉（Tesla）傳出即將從明年開始將供應鏈移出中國與台灣。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北23日綜合外電報導

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，鑒於地緣政治不確定性日漸升高，特斯拉（Tesla）已告知供應商最快明年開始在中國和台灣以外地區製造零組件。

報導援引對此事掌握第一手資訊的6名供應鏈主管說法指出，替中國以外地區銷售的車款生產印刷電路板、顯示器和電子控制單元（ECU）系統等零件的供應商，都已收到特斯拉這項要求。

消息人士指出，特斯拉在提出要求時說，這是因為美國總統大選選前，大中華地區地緣政治風險持續升高，此舉意在為中國以外市場建立替代供應源，避免發生供應鏈中斷情況。

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

特斯拉等企業的台灣供應商告訴日經亞洲：「我們有收到特斯拉的要求，說他們希望有OOC和OOT的零件。」這個供應商補充說，OOC和OOT分別為out of China（避開中國）和out of Taiwan（避開台灣）的英文縮寫。

供應商還說，特斯拉「希望這個要求能在明年的新企劃案中實現」。

報導指出，消息人士表示，特斯拉也與日本、韓國等亞洲供應商討論這項議題。

有供應商主管表示，他的公司因為這項請求而提高泰國產能。這位主管表示：「對特斯拉在內的許多客戶來說，這種所謂中國+1策略也包括了避開台灣。」

日經亞洲指出，消息來源表示，諸如通用汽車（General Motors）和福特（Ford）等其他美國汽車製造商已要求供應商研究將電子生產作業移出中國及台灣，但沒有像特斯拉這樣正式提出要求。

一名供應商主管表示：「我們替許多美國汽車製造商服務，而特斯拉是最積極試著避開中國與台灣風險的美國業者。」這位主管表示，「OOC及OOT執行上真的有難度，且成本高昂，因為這是成熟供應鏈所在之處」。