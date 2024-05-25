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快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎明細一次看

▲▼103年3、4月發票。（圖／記者蕭筠攝）

▲103年3、4月發票開獎了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

財神爺來了！113年3、4月統一發票今（25）日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「44140251」、200萬元特獎號碼則是「14715309」。7-11稍早也公布這期最新中獎名單，一共開出4張千萬發票，200萬特獎部分也有2位幸運兒。

▲▼7-11發票中獎名單。（圖／業者提供）

▲7-11發票中獎名單。（圖／業者提供）※點圖放大

7-11本期特別獎1000萬元共開出4組，1人在彰化縣秀水鄉的7-11秀發門市購買39元飲料；1人在高雄市楠梓區的7-11鑫建昌門市購買51元飲品；1人在新北市永和區的7-11秀和門市購買50元鮮食；1人在台南市麻豆區的7-11麻學門市花141元使用ibon便利生活站列印服務與購買冰品順利成為千萬得主。

特獎200萬元部分也開出2組，1人在屏東縣萬丹鄉的7-11丹榮門市購買1090元的CITY CAFE；1人在南投縣草屯鎮的7-11京鑫門市購買83元的鮮食、統一豆漿、飲料。

雲端發票專屬百萬元獎則共開出6組，1人在台中市南屯區的7-11瑞陽門市購買20元的飲料；1人在苗栗縣竹南鎮的7-11真開門市購買207元的鮮食、飲料、購物袋；1人在新北市淡水區的7-11揚心門市購買219元的麵包、鮮食、飲料；1人在桃園市觀音區的7-11千塘門市購買28元的飲料；1人在台南市東區的7-11致聖門市購買55元的飲料；1人在台北市大安區的7-11敦安門市購買252元的鮮食、CITY CAFE、飲料。

▲113年3、4月發票。（圖／ETtoday製作）

▲113年3、4月統一發票中獎號碼。（圖／ETtoday製作）

另，財政部表示，上期（113年1、2月）統一發票千萬特別獎尚有3張未兌領，200萬元特獎發票則還有5張未領；雲端發票100萬元獎部分也還有5張未兌領，領獎期限至7月5日止，提醒民眾把握時間兌領。

●上期（113年1、2月）統一發票未兌領明細如下

3張千萬獎號碼「16620962」：
1、金城立體停車場（新北市土城區金城路2段266號），繳停車費60元；
2、中油CPC（桃園市桃園區中山路522號），加油125元 
3、全家Family Mart（高雄市前鎮區廣西路211號、213號1樓），物品等，246元

5張200萬元獎號「50008017」：
1、大潤發中崙店（台北市中山區八德路2段306號地下3層、地下2樓之3），食品等721元 
2、中油CPC（新竹縣芎林鄉文明路61號），汽油800元 
3、Uber Eats（新北市五股區五權五路27號3樓），外送費等36元
4、7-ELEVEN（台南市中西區民族路2段76號之13），食品，35元
5、美泰百貨（高雄市美濃區中正路2段59號1樓），物品等，136元

5張雲端發票100萬元：
1、蝦皮購物（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓），物品360元 
2、蝦皮購物（臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓），物品等399元 
3、7-11（新竹市東區力行路25號2樓），食品等42元 
4、7-11（新竹縣湖口鄉德興路148、150、152號1樓），食品等148元
5、台電（高雄市鳳山區青年路1段100號），電費65元

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