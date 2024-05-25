限時7天！超商「4款咖啡飲品優惠」一次看　珍珠奶茶只要38元爽喝

▲7-11OPENPOINT行動隨時取推出「報稅季 小資聰明喝好咖」指定咖啡飲品優惠，其中，珍珠奶茶與青梅冰茶各下殺5杯188元，等於單杯只要38元，趕快把握便宜爽喝。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

5月報稅季就要結束了，若還沒繳稅可要把握時間，而繳稅後荷包肯定變乾扁，就有超商自今（25）日起推出連續7天「4款咖啡飲品優惠」為大家加減省荷包，其中，珍珠奶茶、青梅冰茶各下殺「5杯188元」，等於單杯只要38元，趕快把握便宜買了。

7-11 OPENPOINT行動隨時取推出「報稅季 小資聰明喝好咖」指定咖啡飲品優惠，今（25）日起至5月31日止，品項有「CITY CAFE風味飲系列指定冰飲4杯188元」、「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾4杯188元」、「CITY PEARL珍珠奶茶5杯188元」以及「CITY TEA青梅冰茶5杯188元」。

另外，7-11氮氣咖啡限定販售門市也優惠，即日起至5月28日，CITY CAFE氮氣咖啡系列全品項可享「同價位加1元多1件」，推薦「氮氣玫瑰烏龍果茶」售價大杯77元，濃郁茶香搭配酸甜莓果，喝起來清爽療癒，還有「西西里風檸檬氮氣冷萃咖啡」售價大杯99元，入口綿密，還能嚐到檸檬果香。

▲7-11OPENPOINT行動隨時取推出「報稅季 小資聰明喝好咖」優惠一次看。

萊爾富近日則升級Hi Café配方，並於即日起至5月28日在門市推出大杯美式29元、大杯拿鐵39元優惠；另外，萊爾富門市超值購與Hi-Life VIP APP整買零取於同期間也有咖啡組合優惠，品項包含特濃美式18杯569元、特濃拿鐵13杯569元，提醒需在8月26日前兌換完畢。

▲萊爾富門市自即日起至5月28日推出大杯美式29元、大杯拿鐵39元優惠。（圖／萊爾富提供，下同）

不僅如此，萊爾富Hi Café自即日起至5月28日也推出「指定飲品特價49元」優惠，品項有特大杯冰泰式奶茶（原價55元）、特大杯冰紅茶拿鐵（原價65元）、特大杯冰黑糖珍珠奶茶（原價70元）、大杯草莓風味茶歐蕾（售價55元，冰熱任選），其中，特大杯冰泰式奶茶為近日推出的新品，添加飛燕牌煉乳，完美融合茶與奶，喝起來超濃郁。

▲萊爾富近日推出全新「Hi café特大杯冰泰式奶茶」，原價55元，即日起至5月28日可享優惠價49元爽喝。

