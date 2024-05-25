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涼麵、飯糰都有！　超商聯名「2款扒扒飯辣味鮮食」全門市開吃 

▲▼OK mart與扒扒飯推出2款聯名美食。（圖／業者提供）

▲OK mart與扒扒飯推出2款聯名美食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

嗜辣者搶嚐鮮！有超商特意找來網路人氣辣醬品牌「扒扒飯」合作，選用有著最下飯辣椒醬之稱的「雙椒醬」，打造2款全新限定美食，其中，必吃雙椒雞絲涼麵，經典雞絲涼麵拌上香辣雙椒醬，更添香氣，還有泰式干貝三角飯糰等吃，即日起於全門市上市。

OK mart今夏找來「扒扒飯」合作，把經典「雙椒醬」結合門市2款人氣美食，首推「經典雙椒雞絲涼麵」，把小農契作的紅大辣椒、剝皮辣椒與大蒜，以煸香油炸方式製成的香辣雙椒醬拌進涼麵中，再搭配醬油、雞絲等配料，每一口都超開胃，售價79元；加碼吃「扒扒飯-泰式干貝三角飯糰」，選用珍珠小干貝結合泰式辣醬，搭配霧峰農會的香米，香氣十足，售價45元，即日起於全門市開吃。

▲▼OK mart與扒扒飯推出2款聯名美食。（圖／業者提供）

▲同步開賣2款人氣涼麵。

除外還有2款人氣涼麵同步開賣，今年把「蒜味舒肥雞肉涼麵」升級回歸，特別選用蕎麥屋打造的麵體，搭配舒肥雞胸、濃郁麻醬，健康又美味，售價79元，以及經典總匯涼麵」，同樣採用蕎麥屋特製麵條，再放上蛋皮絲、小黃瓜絲、紅蘿蔔絲、火腿絲豐富配料堆疊，最後淋上濃郁麻醬，滿足到不行，售價75元。

▲▼7-11蔬食新品一次看。（圖／7-11提供）

▲天素地蔬推出全新松包子蔬食包、日式豆皮蕎麥風味冷麵。

另，7-11近日也開賣多款夏日清爽新品，首推「烤雞藜麥毛豆輕蔬餐盒」，以香蒜調味毛豆、藜麥以及馬鈴薯取代精緻澱粉，搭配BBQ風味烤雞腿排、黃金炒蛋與義式烤蔬菜，營養均衡又有飽足感，售價109元；「星級饗宴-滷味」則特別引進當季盛產來自南投的筊白筍，口感輕甜鮮嫩，售價25元。

除外，自有品牌「天素地蔬」也有「日式豆皮蕎麥風味冷麵（蔬食）」等吃，以蜜汁豆皮搭配日式風味醬油露，清爽不膩口，售價65元；還有與知名包子專門店「松包子」合作推出的「招牌蔬食包」，Q彈外皮結合植物肉搭配香椿醬的內餡，大口咬下香氣十足，售價45元。

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