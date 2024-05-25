快訊／財神來了！　統一發票3、4月中獎號碼出爐





▲113年3、4月發票。（圖／ETtoday製作）



社群中心／郭卉寧

發票小確幸又來啦！本期（113年3-4月）統一發票千萬特別獎號碼是「44140251」，趕快拿出發票對獎，看看自己是不是幸運兒！另外，上期統一發票還有千萬特別獎3張、200萬元特獎5張及雲端發票100萬元獎5張未兌領，提醒大家別和財神錯過了。

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▲趕快找出發票，也許你就是幸運兒～（圖／記者林懿捷攝）



財政部表示，上期（1-2月）統一發票千萬特別獎還有3張未兌領，分別是新北市土城區繳停車費60元、桃園市桃園區加油125元、高雄市前鎮區全家消費246元。

而200萬元特獎發票，也還有5張尚未兌領，台北市大潤發中崙店購物721元、新竹縣芎林鄉加油800元、Uber Eats外送費36元、台南市中西區7-ELEVEN購物35元、高雄市美泰百貨消費136元等。另外，雲端發票100萬元獎也還有5張未兌領，領獎期限至7月5日止，提醒民眾把握時間兌領。

上期（1-2月）統一發票未兌領明細

3張千萬獎號碼「16620962」：

1、金城立體停車場（新北市土城區金城路2段266號），繳停車費60元；

2、中油CPC（桃園市桃園區中山路522號），加油125元

3、全家Family Mart（高雄市前鎮區廣西路211號、213號1樓），物品等，246元

5張200萬元獎號「50008017」：

1、大潤發中崙店（台北市中山區八德路2段306號地下3層、地下2樓之3），食品等721元

2、中油CPC（新竹縣芎林鄉文明路61號），汽油800元

3、Uber Eats（新北市五股區五權五路27號3樓），外送費等36元

4、7-ELEVEN（台南市中西區民族路2段76號之13），食品，35元

5、美泰百貨（高雄市美濃區中正路2段59號1樓），物品等，136元

5張雲端發票100萬元：

1、蝦皮購物（臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓），物品360元

2、蝦皮購物（臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓），物品等399元

3、7-11（新竹市東區力行路25號2樓），食品等42元

4、7-11（新竹縣湖口鄉德興路148、150、152號1樓），食品等148元

5、台電（高雄市鳳山區青年路1段100號），電費65元