終於等到！超商超狂「5元紅茶」開賣了　限時3天快搶

▲7-11自有品牌「iseLect經典紅茶有糖300ml（6入組）」下殺每組30元，等於單入只要5元。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

真的只要銅板價5元爽喝！就有超商限量推出「5元紅茶」，即日起限時3天開賣，「紅茶6入組」原價每組60元，現在直接下殺每組30元，等於單入只要5元，絕對要把握便宜買來幫冰箱補貨；另外，超商還有冰品優惠活動，最低可享任2支0元，趕快試試手氣。

7-11門市自即日起至5月26日推出自有品牌「iseLect」優惠，原價每組60元的「iseLect經典紅茶有糖300ml（6入組）」直接下殺每組30元，等於單入只要超殺銅板價5元，超級便宜，提醒此優惠售完為止。

▲7-11自即日起至6月25日推出「國際冰品節」優惠活動，集結逾50款人氣指定冰品，最低可享任2支0元。（圖／7-11提供）



另外，7-11門市至6月25日止還有「國際冰品節」優惠活動，集結逾50款人氣指定冰品，可享任2支最低0元起，另還有5、7、9折優惠；同步再加碼冰品集點GO免費抽手機、使用7-11 APP/LINE官方帳號線上線下同步玩，活動期間OPENPOINT會員每日可免費玩2次，持活動折扣條碼於兌換期間內至門市購買冰品即可享優惠。

全家全門市即日起至5月26日則有「3大夯品第2件10元」優惠，優惠品項有「Let’s Café特大杯經典拿鐵（冰熱不限）」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）」及「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」，其中，霜淇淋再加10元多送Pocky香蕉棒1盒。

▲全家自即日起至5月26日祭出3大夯品第2件10元。（圖／全家提供）