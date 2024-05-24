　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

終於等到！超商超狂「5元紅茶」開賣了　限時3天快搶

▲▼7-11「iseLect經典紅茶有糖300ml（6入組）」下殺每組30元。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11自有品牌「iseLect經典紅茶有糖300ml（6入組）」下殺每組30元，等於單入只要5元。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／綜合報導

真的只要銅板價5元爽喝！就有超商限量推出「5元紅茶」，即日起限時3天開賣，「紅茶6入組」原價每組60元，現在直接下殺每組30元，等於單入只要5元，絕對要把握便宜買來幫冰箱補貨；另外，超商還有冰品優惠活動，最低可享任2支0元，趕快試試手氣。

7-11門市自即日起至5月26日推出自有品牌「iseLect」優惠，原價每組60元的「iseLect經典紅茶有糖300ml（6入組）」直接下殺每組30元，等於單入只要超殺銅板價5元，超級便宜，提醒此優惠售完為止。

▲▼7-11國際冰品節指定冰品、限量5元紅茶。（圖／7-11提供）

▲7-11自即日起至6月25日推出「國際冰品節」優惠活動，集結逾50款人氣指定冰品，最低可享任2支0元。（圖／7-11提供）

另外，7-11門市至6月25日止還有「國際冰品節」優惠活動，集結逾50款人氣指定冰品，可享任2支最低0元起，另還有5、7、9折優惠；同步再加碼冰品集點GO免費抽手機、使用7-11 APP/LINE官方帳號線上線下同步玩，活動期間OPENPOINT會員每日可免費玩2次，持活動折扣條碼於兌換期間內至門市購買冰品即可享優惠。

全家全門市即日起至5月26日則有「3大夯品第2件10元」優惠，優惠品項有「Let’s Café特大杯經典拿鐵（冰熱不限）」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）」及「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」，其中，霜淇淋再加10元多送Pocky香蕉棒1盒。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家自即日起至5月26日祭出3大夯品第2件10元。（圖／全家提供）

ET快訊
快訊／賀軍翔家遭搜索！　查扣證物
國中生畢旅中邪！　醫：可能陷入「精神解離」
解放軍3D動畫「狂炸北高、宜花」　東部戰區：打擊台獨大本營
青島東路塞爆！議員「如此愛國，不當兵可惜」：看多少願意簽
快訊／自撞電桿！車頭全爛　20歲女死亡
快訊／立院場外破萬人！　民眾高舉「百合花」
LIVE／墾丁畢旅傳5國中生集體中邪！　師還原現場飯店急掛電

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

國民飲料引發粉絲內戰！網路民調「奶紅綠三腳督」結果出人意料

終於等到！超商超狂「5元紅茶」開賣了　限時3天快搶

全家「3大夯品第2件10元」限時3天搶！　有霜淇淋、抹茶拿鐵

超商最新「周末優惠」來了！拿鐵特價49元、韓國泡麵買1送1

家樂福深耕台灣35年！物超所值的購物選擇　滿足美好生活體驗

全聯「小農蔬菜、鮮乳」優惠！銷售6大天王曝光　台灣大蒜奪冠

肯德基端午推出「粽香脆雞」！滿版香菜、花生粉　全台獨家開賣

快來預購粽子！東森購物網「送5%樂透金、現折100元」超優惠

麻古茶坊、繼光香香雞都有！　Uber Eats「買1送1專區」限時開搶

偏遠鄉鎮有福了！超商擴大全鄉全店寄取件服務　限時取貨送購物金

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

辦一場婚禮要花多少錢？　夫妻曝自身經驗：186萬

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

國民飲料引發粉絲內戰！網路民調「奶紅綠三腳督」結果出人意料

終於等到！超商超狂「5元紅茶」開賣了　限時3天快搶

全家「3大夯品第2件10元」限時3天搶！　有霜淇淋、抹茶拿鐵

超商最新「周末優惠」來了！拿鐵特價49元、韓國泡麵買1送1

家樂福深耕台灣35年！物超所值的購物選擇　滿足美好生活體驗

全聯「小農蔬菜、鮮乳」優惠！銷售6大天王曝光　台灣大蒜奪冠

肯德基端午推出「粽香脆雞」！滿版香菜、花生粉　全台獨家開賣

快來預購粽子！東森購物網「送5%樂透金、現折100元」超優惠

麻古茶坊、繼光香香雞都有！　Uber Eats「買1送1專區」限時開搶

偏遠鄉鎮有福了！超商擴大全鄉全店寄取件服務　限時取貨送購物金

「苗博雅完全沒有公信力了！」　他轟「2兆錢坑法案」全造謠

李千娜產後2個月「中空現身」！肚皮真實狀態全被拍 陳庭妮：合理嗎

輝達破千美元！股王信驊攻漲停刷天價　高價電子股接棒演出

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機等相關證據

情侶路邊吵架！妹子怒炸脫衣「胸罩也解開」　30秒片驚呆全場

巴西男星「資深男妓」睡出名堂！　坎城奪最佳演員激動喊：靈魂之作

卓榮泰：槍砲彈藥是惡意挑釁　民主自由才是普世價值

快訊／出境男被檢查出「行李藏防狼噴霧器」　現場試噴引混亂

4寶媽「避孕又懷女兒」　婆婆給錢拿掉：試管弄1個兒子！全場逆風

朴敘俊被爆換新女友「日本甜蜜約會遭拍」　公司出面：藝人私生活

消費熱門新聞

超商最新「周末優惠」來了！

7萬名Uber Eats外送員有第3人責任險了

肯德基端午推「粽香脆雞」滿版香菜、花生粉

限時3天！超商超狂「5元紅茶」開賣了

全家限時3天「3大夯品第2件10元」

美式賣場「綠拿鐵＋淋醬」害怕菜味的都愛上！網讚：早知道多拿幾組

全聯「小農直採、鮮乳」優惠

限時5天！超商咖啡「買7送4」

知寒語錄暖哭伴點全新樣貌回歸

非籠飼雞蛋、A.A無添加自製烘焙、動物福利標章認證…家樂福就是要給家人最好的

全家抽0元哈根達斯限時20天開跑

麥當勞超夯「雙層麥香魚」回來了

市佔第一威德益生菌　限時限購折價

4大超商「520最甜優惠」一次看！

更多熱門

相關新聞

五桐號夏季限定6款新飲品開喝了

五桐號夏季限定6款新飲品開喝了

為迎接炎炎夏日，人氣手搖飲品牌「五桐號」推出全新「青檸系列」飲品，選用整顆鮮榨檸檬，搭配檸檬奶霜、黑糖粉粿、古早味冬瓜茶打造5款限定飲品，加碼還有蘋果搭配紅茶的組合「蜜后春蘋」，通通超欠喝，即日起於全門市上市。

全家限時3天「3大夯品第2件10元」

全家限時3天「3大夯品第2件10元」

超商最新「周末優惠」來了！

超商最新「周末優惠」來了！

巴賽麗廳菜單升級！吃得到法國13大區傳統名菜

巴賽麗廳菜單升級！吃得到法國13大區傳統名菜

高記重回永康商圈！信義小館5/25開幕

高記重回永康商圈！信義小館5/25開幕

關鍵字：

美食雲超商優惠5元紅茶7-11

讀者迴響

熱門新聞

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

單車正妹裙被絞死　當街上下全空！本尊現身

楊丞琳、陳妍希跟進！

即／舔耳揉胸爆醜聞　宥勝一審判刑8月

畢旅傳集體中邪！師：學生覺得是看到那些

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面