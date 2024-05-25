女學生床上跪趴等數學老師「喬脊椎」…慘被性侵　他賠錢換緩刑

▲台中狼師性侵未成年少女，還辯「就覺得氣氛到了」。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台中報導

台中蔡姓男子在補習班擔任數學老師，明知道女學生小美(化名)未滿18歲，先以「檢查脊椎側彎」誘她拍裸照，又把她載到摩鐵，藉口要幫忙「喬脊椎」，趁機性侵得逞。全案經台中地院審理，法官考量蔡男被害人和解，依犯引誘使少年自行拍攝性影像罪、成年人故意對少年犯強制性交罪，減刑合併處2年徒刑，緩刑5年，並在4年內提供120小時的義務勞務。可上訴。

判決指出，蔡男於去年擔任補習班數學老師，聽到女學生小美煩惱自己「一邊腰身明顯、一邊不明顯」的問題，便假意檢查她脊椎是否側彎，要她自拍裸露胸部的影像傳給他。隔月蔡男又將小美載到摩鐵泡湯，然後假裝幫她「喬脊椎」，要她僅圍著浴巾趴跪在床上，趁她背對著他划手機、毫無防備之時，突然侵犯得逞。事後小美母親得知此事，報警處理。

小美證稱，當時老師帶她出去玩，把她載到摩鐵說要泡澡，她包著浴巾下澡池，兩人隔著一段距離泡完澡後，她卻發現衣服不見了，此時老師叫她上床休息一下，拿出精油幫她按摩，卻趁機性侵她，讓她當場嚇得不知道該如何反應，完事後她跑到廁所一邊流血一邊哭，「我單純以為只是要去泡湯」。蔡男則辯稱他「沒想這麼多」、「就覺得氣氛到了」，認為自己算是有經過小美的同意。

法官認為，蔡男雖沒訴諸暴力，但小美顯然沒有發生性行為的意願，既然沒有意願，就並非隱忍屈從的權勢性交，而是強制性交，審酌蔡男已和小美及其母親達成和解，並賠償損害，依犯引誘使少年自行拍攝性影像罪、成年人故意對少年犯強制性交罪，合併處2年徒刑，緩刑5年，並在4年內提供120小時的義務勞務。可上訴。