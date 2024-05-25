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補教師認同「社運妹最好上」！第二家補習班切割：永久不錄用

▲▼網喊「社運妹最好上」　補教老師糾青島東路集合：這是真的。（圖／翻攝臉書）

▲一名補教老師發表性別言論「社運妹最好上」，遭所屬補習班解除合作。（圖／翻攝臉書）

生活中心／台北報導

立法院24日續審國會改革法案。民間團體號召群眾於立法院周遭聚集，形成一場「青鳥行動」。不過，一名補教老師在IG發出限時動態，內容認同網友說「社運妹最好上了」等言論，引發議論。該名老師所屬的補習班發聲明解除雙方的合作關係；而今（25）日該名講師所屬另一家補習班也發出聲明「中止一切合作，此後永不錄用」。

「拓普鵲 Topedia Urocissa」在臉書發表聲明，提到吳姓講師昨日於個人頁面所發表之不當性別言論，內部調查確認，「即日起已立刻中止與吳師之一切合作，並解除其於本機構的所有職務與課程，此後永久不錄用」。

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聲明全文如下：

性別與安全是我們最在乎的事

針對講師昨日於個人頁面所發表之不當性別言論，我方團隊在第一時間得知後同感震驚。經內部調查確認，我方團隊絕不容許這樣的言論存在，即日起已立刻中止與吳季勳之一切合作，並解除其於本機構的所有職務與課程，此後永久不錄用。
性別與安全是我們最在乎的事，縱使此事件為前同仁吳季勳發佈於個人頁面之言論，我方仍深感痛心與憤慨，並希望為此做出具體的改變，因此我們進一步做出以下決定：
（1） 除了原先與新進同仁所簽訂《教師守則》等防範措施，我方於未來聘用新進同仁時，將對職務候選人進行更詳細的背景調查，以確保學生之安全。
（2） 我方將檢視原先《教師守則》是否有任何不足之處，訂出更明確具體的準則，並將增加管理階層巡堂的次數，要求講師確實遵守規範、保持與學生的界線。
（3） 我們從本月起將定期聘請外部專家與講師，進行性別教育訓練與機制建立，以強化團隊講師的性別意識，營造職場的性別友善與安全。
（4） 最後，我們絕對支持台灣性別平等的持續發展，在此向台灣各性別、兒少與人權團體致上深切的敬意，捐款予台灣性別平等教育協會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、人權公約施行監督聯盟各5萬元，共計20萬元。

拓普國際教育 謹上

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補教師認同「社運妹最好上」　第2家補習班宣布切割：永不錄用！

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