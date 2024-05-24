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賀軍翔招待所喝酒被控性侵女客　在場人士曝：兩人「互動親密」

▲▼賀軍翔。（圖／記者周宸亘攝）

▲賀軍翔被控性侵遭搜扣手機，知情人士曝當天很多人在場，不至於當場做出踰矩行為。（圖／記者周宸亘攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

知名藝人賀軍翔位於北市中山區住處，24日遭到北市警局松山分局警員上門搜索，當場帶走賀軍翔的手機，據悉，因賀軍翔今年1月間在不對外開放的私人招待所涉嫌性侵女客，女子憤而委由律師提告，知情人士表示，女子當天透過朋友介紹認識賀，但是當天很多人，2人看似有一些親密「互動」，並沒有注意到有其他踰矩行為。

藝人賀軍翔24日上午10時許，與友人同步遭到北市警員兵分2路執行搜索，當場查扣2人3支手機，主要係要查詢賀軍翔的通聯紀錄，進一步釐清案情，整起案件可能起因於2024年1月間，賀軍翔曾經到朋友的私人招待所喝酒，期間與女子發生互動後挨告。

據悉，賀軍翔在2024年1月份，與朋友一起前往私人招待所喝酒，當天約有10多人在現場，賀軍翔透過朋友認識1名當天與其他人前往的女客，賀軍翔卻被女客控訴涉嫌性侵。

知情人士透露，當天有許多人也在現場，賀軍翔透過朋友認識該名女子，但是有人看到賀與女子看似狀似親密，但現場並沒有發現2人有其他「脫序」行為，也指出當天很多人，應該不至於大膽到在現場就出手。

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