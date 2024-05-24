女員工到職第一天「辦公室內遭性侵」！胸前驗出老闆的DNA

▲小花遭到老闆侵犯，因為不敢反抗，對方竟變本加厲。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小花（化名）先前找到新工作，沒想到第一天到公司上班，就遭負責人阿和（化名）侵犯，且接下來的數天都接連遭到性侵，嚇得她報警處理。台中地院審理後，依照強制猥褻罪，判阿和1年6月有期徒刑。

根據判決書內容，小花2023年間到位在台中潭子的某公司應徵，3月13日正式報到，與阿和在同一間倉庫、辦公室內工作。

沒想到，阿和3月13日時，眼見辦公室、倉庫四下無人，只有他與小花在場，竟然伸出狼爪，趁著教學、搬貨的機會，觸碰小花各處的隱私部位。

由於公司倉庫內都是各種利刃、刀具，小花害怕生命受到威脅，因此不敢反抗。豈料阿和眼見小花沒有抗拒，竟又變本加厲，不但將手伸進小花的內衣裡，更是逼著小花觸碰他的生殖器，還將強壓小花的頭部貼近他的生殖器。

▲小花遭到老闆侵犯，因為不敢反抗，對方竟變本加厲。（示意圖／記者黃克翔攝）



小花僅僅上班5天，就遭到阿和數度侵犯，身心俱疲之下提了離職。豈料阿和竟一邊動手侵犯，一邊說「妳不要在這邊也好，對我的誘惑太大了」，讓小花感到崩潰，決定報警處理。

小花遭到侵犯後有保留證據，警方將她的衣物送驗，確實也在衣物的前胸處檢測出阿和的DNA，因此認定小花自述遭侵犯的情節屬實。

小花市後供稱，由於遭到連日侵犯，身心受到嚴重影響，案發後已瘦了20公斤，且也變得不敢出門，只要接觸到異性，就算是陌生人，還是覺得內心被看穿，也因此無法出門工作、只能每天以淚洗面。

阿和到案後始終否認犯案，且並未與小花達成和解，台中地院法官審理後，依照強制猥褻罪，判阿和1年6月有期徒刑，全案仍可上訴。