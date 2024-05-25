台南藍晒圖文創園區　全新「快閃店」進駐重磅推出！

▲台南藍晒圖文創園區「快閃店」，全新招商企劃重磅推出。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南藍晒圖文創園區「快閃店」全新招商企劃重磅推出中！園區中間棟釋出5間精華工作室空間，25日起開放申請4個月或8個月的快閃進駐，申請採線上投件，僅需準備工作室申請表、申請單位資格證明、切結書及進駐企畫書等文件，隨到隨審，額滿為止。

相關申請資訊請上台南市文化局官網或藍晒圖文創園區粉絲專頁、文創plus-台南創意中心粉絲專頁查詢，歡迎各類創意企業、品牌業者及創作者申請進駐，把握創業商機，為文創產業注入新能量，帶動文化創意新潮流。

文化局指出，藍晒圖文創園區位於觀光人潮驚人的新光三越小西門對面，是文化局培植新創文創產業的重要基地。文化做為城市發展的根基，為加速新想法與新概念的生成，本次推出快閃店概念，分別釋出中間棟4間一樓工作室空間及1間雙層樓工作室空間，希望透過「短時間，高強度」的經營策略，推動文化概念轉譯與商轉的更多可能性，提供遊客不同的園區體驗，為園區注入外部新能量與新刺激。

文化局長謝仕淵表示，推出快閃店進駐的全新企劃，希望打開文創園區經營的不同可能性及想像，也讓多次來到藍晒圖的旅客，感受文創園區豐沛多元的文創能量，每次來皆能看到新的店家或新商品的上架，構成園區靈活迅速的營運模式。不論是概念店、形象店或各種實驗性的創意店家，快閃店歡迎「任何形式」的店家投件。

文化局表示，推出快閃店企劃，期望能與園區共同達成文創能量疊加的雙向效果，提升藍晒圖品牌形象活力感受， 歡迎更多優質文創業者共同參與。進駐詳情與招商申請資訊，亦可電洽文化局文創科(06)2149510分機12詢問。

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