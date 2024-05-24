台南鹽水兇殺案1死2傷　2男拿剪刀、水果刀互刺

記者林東良／台南報導

台南市鹽水區一處廟宇前，24日下午2時26分許，發生一起兇殺案，新營分局警方據報到場查處，發現30歲郭姓男子及29歲莊姓男子及71歲黃姓廟公3人分受輕重傷，其中郭男人已無生命跡象，經送醫郭男急救無效宣告不治，其他2人送醫就治，警方初步查出郭男與莊男持械互刺受傷，並波及黃男，郭男逞兇後持刀自刺胸口而亡。

▲台南市鹽水區一處廟宇前發生兇殺案，造成1死2傷，全案由檢警調查偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方調查，雙方早有怨隙，24日發生口角爭執，進而致衍生衝突，當時雙方就地拿起廟內剪刀、水果刀等凶器相互攻擊，黃姓廟公（郭男父親，郭男隨母姓）勸阻過程中也被利器所傷，不料郭男逞兇後，隨後持手中水果刀刺胸自戕，等警方到場時，郭男已無生命跡象。

台南市消防局據報出動救護車，將郭、黃2人送佳里奇美醫院急救，郭男經急診醫療團隊全力搶救，仍回天乏術宣告不治；黃姓廟公左手手腕破皮輕傷；另名莊姓男子則是右後臂及右腹部有穿刺傷，目前住院治療中。

新營分局除報請檢察官指揮偵辦，並派員封鎖案發現場完成勘查蒐證，並由警方在醫院戒護，待莊男病情穩定後，再進一步釐清案情依法偵辦中。

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