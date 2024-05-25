2024無形文化資產特展開展　穿越歷史時空挖掘台南特有種秘密！

▲台南市文化資產管理處主辦的「台南特有種－2024無形文化資產特展」，於新營文化中心第一及第二畫廊正式開展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市文化資產管理處主辦的「台南特有種－2024無形文化資產特展」，25日於新營文化中心第一及第二畫廊正式開展！

葉澤山副市長特別出席開展記者會，邀請市民朋友、熱愛傳統工藝的文化人以及想要深入了解工藝藝術的民眾們，一同化身為冒險者，搭乘時空巴士，自史前的台南出發，開啟這趟台南特有種冒險旅程!透過活潑有趣、解謎互動式的觀展體驗，向大眾呈現台南多樣多元的無形文化資產。

文化局長謝仕淵表示，今年「台南特有種」特展，規劃兩大展區，第一畫廊展間是以歷史軸線展開，帶領大眾從史前時代開始，爾後進入大航海時代，從1624年荷蘭東印度公司築安平熱蘭遮城，歷經明清、日治、戰後迄今，不同歷史時期與多元文化在台南這塊土地上積累，從歷史縱深脈絡，讓參觀者對台南工藝發展軸線有全面系統性的了解。

第二畫廊展間開始，參觀者們將帶著從第一展間獲得的工藝歷史的先備知識，展開台南工藝特有種的冒險旅程，準備揭開特有種的秘密！本次規劃展出的工藝有刺繡、神轎、剪黏、粧佛、彩繪及茄苳入石柳等六大工種，透過各工種深入淺出的介紹、作品展示及不同作品間的對話交流等，挖掘其之所以為台南特有種的神秘之處，其中，觀眾們可觀察的解密重點有特色技法、獨特風格及創作理念等。

文化局文資處表示，參觀民眾歷經這段豐富精采的穿越時空旅程，滿載豐富的傳統工藝文化知識回到了當代時空，期待大家藉由親自參與本次特展，帶著台南工藝的精采故事，重新走入台南的街頭巷尾、各個角落，再次挖掘台南工藝的現在進行式！

「台南特有種」特展於5/25開展至8/11止，每週三至週日上午9時到傍晚5時，展覽地點為新營文化中心第一及第二畫廊，免費參觀!更多展覽相關活動細節，包含工藝體驗課程及展覽對談講座等，請至台南市文化資產管理處臉書粉專及官網查詢。