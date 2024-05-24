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台南開基玉皇宮連擲六聖筊　蚵子寮天壇宮迎回玉皇宮御賜聖匾

▲玉皇宮主任委員涂大松以硃砂點匾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲玉皇宮主任委員涂大松以硃砂點匾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高雄梓官區蚵子寮天壇宮開基大天師奉玉皇上帝玉旨聖示，將於農曆五月十八日天師聖誕之時，啟建「一朝祈福謝恩斗醮」，之前在台南開基玉皇宮玉帝御前擲出六連聖杯，獲玉帝授印賜匾。

5月19日由玉皇宮主任委員涂大松親點硃砂、領旨受匾，再由天壇宮開基張府天師乘8人神轎，禮聘鼓典，在3隻超大鯊魚劍開路迎匾回宮懸掛正殿之上，為天壇宮甲辰年度建醮進香科儀展開序幕。

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台南開基玉皇宮玉帝連賜六聖杯所賜之御匾，聖匾中央刻有「開基玉皇宮」金印，象徵見印如見玉皇上帝，禮聘燕巢通玄靖應化道壇郭博玄道長至開基玉皇宮請神呈疏開敕御匾，並由玉皇宮主任委員涂大松親持開敕完成的硃砂筆為「張府天師」點筆開光。

隨轎的3隻大鯊魚劍約是1992年5月舊稱「天師堂」的天壇宮天師爺指示老弟子張秋分、張進益等人須前往高雄縣甲仙鄉公館庄尋找天師所要之3隻法寶「鯊魚劍」。一行人前往甲仙公館地區便逐戶詢問，果不其然皇天不負有心人，歷時1小時終於尋到天師所指示的法寶就在公館的某戶陳家。

一行人表明來意後，主人家陳潘明月先生表示，因為3隻鯊魚劍是祖輩收藏傳家之寶，不敢大意答應要求天壇宮派代表燒香向陳家的觀音菩薩擲筊請示，如果家中佛祖有答應便可馬上請回，連續3個聖杯落地陳潘明月先生便表示，天壇宮可以無償帶回讓神明使用，但前提須註明是甲仙公館陳家子子孫孫敬獻。交涉完畢後一行人便將鯊魚劍迎回天壇宮。

回程受天師指示將3隻鯊魚劍包上紅絲綢布收在神桌之下。日後建廟之時會有建醮進香儀式便可請出添讚神威。適逢建醮進香時隔32年終能再度呈現眾人眼前。

▲玉皇宮主任委員涂大松以硃砂點匾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲3隻超級大鯊魚劍，全台灣排名第二。　

這3隻超大鯊魚劍分別為五尺四寸（164公分）、五尺一寸（154公分）和四尺四寸（134公分）。將在此次建醮進香平安遶境儀式中重現，象徵天壇宮的神威與傳承。

天壇宮並將於農曆六月二日前往祖廟台中市慈聖宮請火進香回鑾平安遶境大典，目前進香報名參與人數已近1500人。有趣的是該宮號召地方一群年輕小伙子加入志工行列，年紀都介於18至22歲之間，連主任委員張嘉凱今年也只有22歲，英雄出少年，行為端莊有禮，備受讚譽，更是宮廟界少見。

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