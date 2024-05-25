心痛片！南投清境闖禍！倒車壓「碳纖維自行車」　一查要價16萬

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

一名余姓自小客車駕駛，日前行經南投縣仁愛鄉清境地區超商附近，打算停車購物時，倒車不慎壓到平躺停放路邊的自行車，沒想到該車要價16萬元，網友將現場狀況拍下，並配上字幕說「當你以為只是撞到一輛腳踏車，但結果可能賣車都不夠賠時」，引發熱議。警方表示，後續賠償和解事宜由雙方自行協調處理。

▲駕駛倒車的時候，壓到要價16萬的自行車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方指出，余姓駕駛，日前由合歡山往霧社方向行駛，行經清境地區超商附近欲停車購物，倒車時不慎壓到平躺停放路邊的自行車，造成自行車受損，現場無人受傷，警方獲報後派員前往處理，並協助事故排除，肇事當事人酒測值為零，警方並依規定測繪及製作筆錄，至於車輛受損後續賠償及和解事宜， 由雙方自行協調處理。

自行車店林姓業者分析，該車車價大概16萬，如果受損的話要看到實車狀況，才能判斷壞到哪邊，維修需要多少錢，車子跟輪組都是碳纖維，配不錯的東西。

▲自行車業者說，要看到實車才知道壞了哪些東西，維修費要多少錢。（圖／記者高堂堯翻攝）



南投縣警局交通隊組長李安景指出，該名駕駛違規倒車，在橋梁、隧道、單行道等處都不能倒車，違反規定可依道路交通條例50條，可罰600元以上，1200元以下的罰鍰。