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社會 社會焦點 保障人權

牙醫出軌小三！傳訊調情「妳越瘦我越硬」　正宮看對話怒了

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲男牙醫外遇小三，遭正宮提告。（示意圖／資料照）

記者劉人豪／台南報導

一名男牙醫結婚後，被妻子發現外遇小三，除互相傳訊息「妳越瘦，我越硬起來，果然身體是最誠實的」、「再一起來運動喔，不只床上的」，還一起到汽車旅館發生性行為至少10次，正宮提告後，台南地方法院判男牙醫及小三連帶賠償正宮50萬元。

判決書指出，正宮與丈夫2016年結婚，丈夫職業為牙醫，彼此間也有小孩，小三明知牙醫有配偶，竟與牙醫2人共赴澳門旅遊，2021年8月後，2人LINE通訊軟體對話紀錄屢以「運動」代稱性行為，發生至少10次性行為，且丈夫於上述期間，還同時與其他女子交往及發生性行為，正宮因此精神痛苦罹患失眠、憂鬱及焦慮症，提告丈夫與小三連帶賠償精神慰撫金100萬元。

丈夫則表示，正宮用非法方式取得他平板電腦、手機，看到與小三的非公開LINE對話內容，為違法取證，應不具證據能力，且2人是在健身房認識，為朋友關係，2人為健身同好常相約健身，LINE對話紀錄中才會數次提及「運動」2字。

小三則說知道男方育有3名子女，然對於有婚姻關係並不知情，且2人為健身同好，常相約一起健身運動，LINE對話紀錄中才會頻繁出現「運動」一詞。

法院認為，正宮取得LINE對話紀錄是秘密為之，而非用強暴或脅迫等方式，不能說是違反比例原則，所以對話內容截圖具有證據能力。

另外男方跟小三在對話中，提到「那我們約11點45OO（某汽車旅館）」、「再一起來運動喔，不只床上的」、「妳越瘦，我越硬起來，果然身體是最誠實的，哈哈」、「中午聽到妳可能要結婚，午睡時就睡不著，有點失落感...」、「妳這次都沒胖到耶，有時間一起來運動喔」等。

台南地方法院審酌，LINE對話中還多次提到「運動」，認為2人以「運動」作為相約至汽車旅館為性行為之代稱，確實有相約至汽車旅館至少發生10次性行為，判決男方跟小三應連帶給付正宮50萬元，

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