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偷看岳母洗澡！妻拒求歡開價「1次5千」　退伍軍人想離婚法官不准

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲屏東一名人夫曾偷看岳母洗澡，造成夫妻感情破裂，他上法院訴離法官不准。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東退伍軍人阿雄(化名)指控妻子和男性友人傳曖昧訊息，卻拒絕他求歡7年，甚至還要求「行房1次須支付5000元」，不過妻子反控阿雄自己搞外遇才想離婚，且阿雄曾偷窺岳母洗澡，導致她內心有疙瘩而漸行漸遠。屏東地院審理，法官判妻子傳曖昧訊息給別人，須賠阿雄2萬元，但婚姻破裂阿雄要負主要責任，判兩人不准離婚。可上訴。

阿雄指控，他發現妻子在Line訊息中，稱呼化名「李○杰」的男子「哈尼」，兩人彼此噓寒問暖、互動曖昧，「李○杰」更常在深夜打電話來問妻子，詢問丈夫是否在身旁，相簿還有兩人的出遊合照，然而他質問妻子後，妻子仍繼續和「李○杰」來往。

阿雄說，他和妻子婚後也很少有性生活，他多次求歡都被拒絕，妻子還要求「行房1次須支付5000元」，讓他心灰意冷，從此夫妻無性生活長達7年，婚姻有名無實，妻子只在討生活費時才會跟他互動，讓他長期情緒憂鬱，經心理治療2年才痊癒，並決定和妻子離婚，希望法官將小孩判給他，並向妻子請求每個月扶養費10490元及10萬元精神撫慰金。

全案審理時，妻子表示，阿雄國中畢業後就服役，原本到2018年就有終生俸可領取，卻提前2年退伍，可見和同儕、長官相處不睦，夫妻間有糾紛也是阿雄個性使然，反倒她婚後住婆家，和公婆相處融洽，還和婆婆共同做食品加工，如果她有外遇婆婆一定會發覺，她根本沒空和外人約會，和「李○杰」只是普通朋友。

妻子說，她曾在醫院撞見阿雄和異性親密依偎，兩人應有超出友誼的感情，這才是阿雄想離婚的主因。阿雄訴離後兩人才沒有行房，因為阿雄幾乎都住外面，但今年2月初他因胃食道逆流回家休養，兩人互動漸入佳境，生活一如以往，而儘管阿雄訴離，她仍一直照顧婆婆和子女，等待阿雄回家，並沒有過失，她不想離婚。

法官認為，阿雄和異性有超友誼關係屬實，不過妻子也傳送「有沒有想我」、「我有沒有漂亮」及嘟嘴照等訊息給「李○杰」，但內容為僅屬1次的打情罵俏，合照也無親密動作，審酌阿雄擔任臨時工，名下有876萬元財產，妻子從事肉品加工，財產總額為0元，判妻子要賠2萬元。

法官指出，阿雄自承2013年曾偷窺岳母洗澡，這件事也造成夫妻感情疏離、分房多年且親密關係漸無，使妻子因空虛而傳曖昧訊息給異性，因此婚姻破裂阿雄應負主要的責任，沒有理由請求離婚，駁回請求。可上訴。

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