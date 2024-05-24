軍火庫藏民宅！彰警破地下兵工廠抄出4槍219彈　屋頂還種大麻

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣刑大今(24日)宣布偵破一起地下兵工廠！46歲林姓、35歲蔡姓兩名通緝犯，與2毒犯隱身南投一棟透天厝內，屋內全是槍彈與改造工具及毒品，怕被人發現，還將大麻種在一樓鐵皮屋頂上，但還是被警方掌握。警方上門調查時，4人看到警察全都嚇得不敢動彈，警詢後依違反槍砲彈藥、毒品等罪嫌移送南投地檢偵辦。

▲彰化刑大破獲地下兵工廠。（圖／警方提供，以下同）

彰化縣警局刑警大隊接獲情資，發現46歲的林姓通緝犯持有毒品及槍械，為躲避查緝藏匿於南投市地區，立即組成專案小組並報請南投地檢署指揮偵辦。經長期偵查蒐證，鎖定林男實際居住處所，21日見時機成熟，到場實施埋伏，趁林男開門外出之際一擁而上將他逮捕，並於屋內查獲丁姓、許姓男子與蔡姓通緝犯聚集施用毒品。

員警發現屋內桌上全是改造工具跟子彈，經清點共查獲獵槍1枝、空氣長槍1枝、手槍2枝，另有子彈204顆、霰彈15顆與改造工具一批（砂輪機、電鑽、底火、空包彈），以及海洛因8包（毛重19.83公克）、安非他命9包、毒咖啡粉末4包、8盆大麻植栽與哈密瓜錠、搖頭丸。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等案移送南投地檢署偵辦。

▲大麻種在鐵皮屋頂上。（圖／警方提供）

彰化縣刑大副大隊長張安進表示，他們於5月6日至15日執行年度第2次「全國同步掃黑及肅槍專案行動」，共查獲非制式手槍6枝、檢肅治平案件共10件 51人到案，繳出亮眼的成績單。