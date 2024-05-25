台大首位「校學士」畢業！狂拿170學分跨理工學院　證書將入校史館

▲台大首位校學士賴奕達（見圖），畢業證書將典藏在台大校使館。賴奕達未來將延續鐵路立體化的研究。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大今（25日）舉行112學年度畢業典禮。今年焦點之一是原本主修理學院地理環境資源學系的賴奕達，跨域學習工學院土木系，5年取得超過170個學分，成為台大「校學士」第一位畢業生，畢業證書將被台大校史館典藏。已經錄取碩士班的賴奕達表示，很開心畢業證書被典藏，而校學士制度讓自己可自行組合跨領域課程，還協助自己規劃藍圖，值得更多人投入，未來將延續鐵路立體化的研究。

賴奕達原為理學院地理環境資源學系學生，因為對交通有興趣，在得知台大有校學士的制度，升大四那年暑假提出申請跨域學習工學院土木系及社會科學領域的課程。賴奕達大四還前往國外交換，在大四、五這兩年內，總共修習約50學分，前後共取得超過170個學分，終於獲得校學士學位。

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賴奕達將空間資訊科技應用在鐵路運輸、東亞研究、輿情蒐集等領域專長，整合出一套以自己志趣出發的跨領域的新興課程模組「空間政策與規劃科學領域」，並在此多元基礎上撰寫《鐵路立體化的都市縫合效果：評估程序建立與實例分析》學士論文，榮獲台大學士論文獎，畢業成果既具跨域廣度也富專業深度。

賴奕達指出，自己對交通有興趣，想把地理系學到應用在交通，透過校學士制度，讓自己可以修運輸規劃、鐵路工程等課程，因為校方提供課業輔導與修課領域協助，可以諮詢老師或學長姐，否則就沒有明確藍圖知道自己要修哪些專業課程，所以雖然大四、五兩年修了約50個學分，卻沒有造成自己太顯著負擔。

對於自己畢業證書將被台大校史館典藏，賴奕達表示，「很開心」，由於已經錄取地理系碩士班，未來將延續鐵路立體化的研究，探詢是否為都市構造帶來改變，以及跟都市縫合效果。而校學士可協助學生跨學系探索更多領域，且有明確目標追求新的領域或綜合領域，校方也提供系統性支持，希望有更多人來參與。

台大表示，賴奕達成為首位校學士，不僅象徵其個人成就，也象徵著台大推動「未來大學」政策，不斷進行教育革新的重要里程碑，這份與眾不同的畢業證書將被台大校史館典藏。

台大補充說明，校學士制度是台大為鼓勵學生自主學習，跳脫傳統科系的框架，從111學年度開始推行新型態雙主修制度，讓學生可以自行規劃跨領域課程組合，並在完成研讀後獲頒校學士學位。新制實施2年以來，已有來自各學院50位同學就讀，包括人機互動、國際經貿暨工商心理學等新興自訂領域，充分展現學生自主、跨域、創新的能量與實踐力。

▲台大首位校學士賴奕達，畢業證書將典藏在台大校史館。（圖／記者許敏溶攝）