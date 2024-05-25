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台大校長強調「韌性商數RQ」！勉畢業生：培養挫折忍耐力

▲▼台大校長陳文章在畢業典禮上，要畢業生培育「韌性商數（RQ）」！勉勵畢業生要培養挫折忍耐力。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長陳文章在畢業典禮上，強調挫折忍耐力重要性，勉勵畢業生培育「韌性商數（RQ）」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大今（25日）舉行112學年度畢業典禮。校長陳文章在致詞時表示，台大學生來自各校菁英，競爭激烈，學業成績及研究成果的比較也讓部分學生容易產生挫折感，因此培養挫折忍耐力是現代學生的重要課題，過去強調IQ或EQ，都不足以應對未來挑戰，「韌性商數（RQ）」更重要，也就是「面對挫折、挑戰自我、克服困難、而終有所成」的能力，這絕對是未來大學教育必須注入的元素。

台大今天舉行112學年畢業典禮，今年共有學士班畢業生為5313人、碩士班5182人、博士班525人，總計1萬1020人。陳文章首先期許畢業生，抱持著好奇心、夢想與熱情來踏出每一步，並不斷提昇自己的專業，善用所學，且不忘以感恩的態度回饋他人及服務社會，做世界級的人才。

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陳文章也強調培養挫折忍耐力的重要性。陳文章表示，現在是資訊快速傳遞的時代，雖帶給我們生活和學習上的便利，但網路社群缺乏節制的評論及聲量的高低變動，常常帶來焦慮不安。台大學生來自各校菁英，競爭激烈，學業成績及研究成果的比較也讓部分學生容易產生挫折感，因此培養挫折忍耐力是現代學生的重要課題。

「過去強調IQ、後來強調EQ，但都不足以應對未來挑戰」，陳文章認為，韌性商數（RQ，Resilience Quotient）更重要，也就是培養「面對挫折、挑戰自我、克服困難、而終有所成」的能力，這絕對是未來大學教育必須注入的元素。而人生歷程沒有標準模式可循，不論是知識創新、創意創業或生涯規劃都要從未知摸索開始。

陳文章也舉台大傑出校友、國際航電公司（Garmin）董事長暨創辦人高民環為例，高民環在創業過程中，始終抱持「挑最難的下手」的工作態度，以無比心理韌性超越自己，開發第一個美國聯邦航空總署（FAA）核准的全球定位系統 （GPS），帶領公司起死回生。這說明強大的心理韌性，在面對重大難關時，能順勢而為，更有「谷底反彈」的力量。故勉勵畢業生學習與不同特質、甚至能力更強的人相處和合作，將有助於脫離困境，獲得成功。

今年台大邀請2018年諾貝爾獎得主、日本京都大學醫學研究所特聘教授本庶佑擔任畢業典禮致詞嘉賓，本庶佑勉勵台大學子，「好奇心」是一切的根本，不要將一切事物視為理所當然，保持好奇心就能觸發思考及研究，促使自己不斷前進。他與研究團隊就是不斷抱持著好奇心，歷經無數次反覆實驗，終於意外驚喜降臨，發現PD-1分子在活化T淋巴細胞上扮演免疫系統剎車的角色，迎來癌症治療上的重大發現。期勉畢業生們，無論身處於何種領域，都應帶著探索未知的好奇心，勇敢向未來邁進。

陳文章指出，本庶佑分享他的人生智慧與信念，強調「永保好奇心」，就是鼓勵大家激發創意思考。尤其在全球人才流動、競爭激烈的環境下，絕對比以往任何一個時代更需要有探究未知的好奇心，帶著寬廣的心走在各個領域的前頭，勇敢向未來邁進。

▲▼台大校長陳文章在畢業典禮上，要畢業生培育「韌性商數（RQ）」！勉勵畢業生要培養挫折忍耐力。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大今年超過一萬名學生畢業。校長陳文章在畢業典禮上，勉勵要畢業生培育「韌性商數（RQ）」。（圖／記者許敏溶攝）

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