德正妹「30歲DJ男友」遺體找到了！女友屍遭扒光遊街　他同樣遇害

▲以色列軍方表示，已尋獲奧利昂的遺體。（圖／翻攝自臉書）



記者王佩翊／編譯

德國籍以色列裔刺青師夏妮（Shani Louk）與男友參加音樂節後遭哈瑪斯綁架，時隔數月，以色列國防軍17日通知夏妮父母尋獲她的遺體，家屬領回後也在夏妮母親生日當天舉行葬禮。根據最新消息，以軍成功尋獲夏妮男友奧利昂（Orion Hernandez Radoux）與另外2名男子的遺體，目前已通知他們的家屬。

根據《太陽報》報導，夏妮遭殺害後，遺體被哈瑪斯份子扒光衣服，半裸遊街示眾，圍觀者歡呼並向她遺體吐口水。家屬透過身上刺青認出夏妮，該段影片也立即引發國際關注，撻伐哈瑪斯的殘暴行徑。

以色列國防軍17日通知夏妮的父母，表示已經在加薩找到遺體，並將遺體照片轉交給家屬，協助認屍。據悉，夏妮的遺體保存良好，膚色沒有改變，就連身上的刺青也依舊清晰可見。

▲夏妮、奧利昂以及另外一名友人皆遭哈瑪斯傷害。（圖／翻攝自臉書）



以色列國防軍近日再度尋獲3具男性遺體，經確認，分別為42歲的哈南（Hanan Yablonka）、59歲的米歇爾（Michel Nisenbaum）以及夏妮的30歲男友奧利昂。

以色列軍方稱，3人皆是於10月7日在靠近加薩的以色列邊界遭哈瑪斯殺害。以色列國防軍在加薩市北部的賈巴里亞找到他們的遺體。

奧利昂是法國和墨西哥雙重國籍，當時與他的22歲女友夏妮一起參加了以色列的Supernova音樂節，這場音樂節以「團結與愛的旅程」為主題，但卻在凌晨遭到哈瑪斯入侵襲擊。兩人的朋友凱瑟特也同樣在襲擊中遇害身亡。

59歲的米歇爾是巴西和以色列雙重國籍，他居住在加薩邊境附近的斯德洛特。有2個女兒與6個孫子，疑似是在試圖營救受困軍事基地的4歲孫女時被綁架。

42歲的哈南來自特拉維夫，他在Supernova音樂節被哈瑪斯綁架至加薩。