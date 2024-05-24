哈瑪斯「父子輪流性侵」以色列女　持槍脅迫她脫衣！完事殺人滅口

▲外媒稱，一對年齡分別為47歲和18歲的哈瑪斯成員父子坦承性侵以色列女子。（圖／翻攝自X）
記者張寧倢／綜合外電報導
據外媒報導，以色列國防軍（IDF）拍攝的2段審訊錄影於23日被公開，畫面中2名被指為哈瑪斯成員的一對父子在審訊過程中冷靜地坦承，他們在2023年10月7日越境襲擊中性侵以色列女性平民，事後當場將人槍殺。
英國《每日郵報》首先報導了這則消息並且公布相關影片，宣稱2段畫面中的這對父子分別是47歲的賈馬爾（Jamal Hussein Ahmad Radi）以及他的18歲兒子阿布達拉（Abdallah），兩人各自坐在一面以色列國旗前，接受以色列人員審訊並承認他們是哈瑪斯成員。以色列英文媒體《以色列時報》、《耶路撒冷郵報》也引述該篇報導。
父親賈馬爾描述，他是哈瑪斯的安全部隊成員，10月7日在以色列南部區靠近加薩一處名為尼爾奧茲（Nir Oz）的吉布茲（集體社區）的一間民宅內，發現了一名在「尖叫」和「哭泣」的婦女。他冷靜地說，「我做了我該做的，我性侵了她」。
賈馬爾也坦承，自己不顧該名婦女喊叫反抗，持槍威脅才性侵得逞，「我用槍脅迫她脫掉衣服，我記得她穿著牛仔短褲，就這樣。」雖然他說不記得後面發生了什麼，但他的兒子陳述卻提到，正是賈馬爾殺死了被性侵者。
兒子阿布達拉表示，他在哈瑪斯組織中還沒有具體的工作，因為他只有18歲。阿布達拉說，他和他的堂表親兄弟艾哈邁德（Ahmad）參與性侵那名年約30歲的婦女，「我父親性侵了她，然後我性侵了她，艾哈邁德也性侵了她，然後我們離開了，但我父親在我們性侵結束後殺了她。」
Jamal Hussein Ahmad Radi, 47, and his son Abdallah, 18, were captured by IDF in Gaza.— Hen Mazzig (@HenMazzig) May 23, 2024
In their investigation they confessed to rape and slaughtering Israeli civilians on October 7.
No words left. pic.twitter.com/NxxxmcRtbj
在網路社群迅速瘋傳的審訊影片中，阿布達拉還透露自己性侵了第2名女子，但他父親並未提到此事，「我殺了2個人，性侵了2個人，並闖入了5間房屋。」賈馬爾則承認，他們槍殺了一對40多歲夫妻，綁架了一名婦女、她的女兒以及一對50多歲夫妻後交給了其他哈瑪斯成員，他還看到其中一間屋子內有10到12名被綁的人質，包含5名兒童。
Palestinian father and son confess to the brutal gang r*ping of Israeli women on October 7th.— Oli London (@OliLondonTV) May 23, 2024
Jamal Hussein Ahmad Radi, 47, and his son Abdallah, 18 showed no remorse as they confessed to r*ping and killing Israeli women.
“In the first house I found a woman and her husband,… pic.twitter.com/tz8ePQpVOL
對於《每日郵報》的報導，以色列國防軍回應，「過去幾個月來，我們已經看到了無數關於10月7日哈馬斯使用殘酷暴力的證據，包括令人毛骨悚然的性暴力行為。這些供詞進一步證明，任何試圖否認10月7日恐怖行為，並質疑目擊者、倖存者以及被釋放人質的證詞者，都是企圖使以色列失去合法性，並且是推動恐怖主義合理化的一部分。」
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