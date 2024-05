哈瑪斯「父子輪流性侵」以色列女　持槍脅迫她脫衣！完事殺人滅口

▲外媒稱,一對年齡分別為47歲和18歲的哈瑪斯成員父子坦承性侵以色列女子。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/綜合外電報導

據外媒報導,以色列國防軍(IDF)拍攝的2段審訊錄影於23日被公開,畫面中2名被指為哈瑪斯成員的一對父子在審訊過程中冷靜地坦承,他們在2023年10月7日越境襲擊中性侵以色列女性平民,事後當場將人槍殺。

英國《每日郵報》首先報導了這則消息並且公布相關影片,宣稱2段畫面中的這對父子分別是47歲的賈馬爾(Jamal Hussein Ahmad Radi)以及他的18歲兒子阿布達拉(Abdallah),兩人各自坐在一面以色列國旗前,接受以色列人員審訊並承認他們是哈瑪斯成員。以色列英文媒體《以色列時報》、《耶路撒冷郵報》也引述該篇報導。

父親賈馬爾描述,他是哈瑪斯的安全部隊成員,10月7日在以色列南部區靠近加薩一處名為尼爾奧茲(Nir Oz)的吉布茲(集體社區)的一間民宅內,發現了一名在「尖叫」和「哭泣」的婦女。他冷靜地說,「我做了我該做的,我性侵了她」。

賈馬爾也坦承,自己不顧該名婦女喊叫反抗,持槍威脅才性侵得逞,「我用槍脅迫她脫掉衣服,我記得她穿著牛仔短褲,就這樣。」雖然他說不記得後面發生了什麼,但他的兒子陳述卻提到,正是賈馬爾殺死了被性侵者。

兒子阿布達拉表示,他在哈瑪斯組織中還沒有具體的工作,因為他只有18歲。阿布達拉說,他和他的堂表親兄弟艾哈邁德(Ahmad)參與性侵那名年約30歲的婦女,「我父親性侵了她,然後我性侵了她,艾哈邁德也性侵了她,然後我們離開了,但我父親在我們性侵結束後殺了她。」

在網路社群迅速瘋傳的審訊影片中,阿布達拉還透露自己性侵了第2名女子,但他父親並未提到此事,「我殺了2個人,性侵了2個人,並闖入了5間房屋。」賈馬爾則承認,他們槍殺了一對40多歲夫妻,綁架了一名婦女、她的女兒以及一對50多歲夫妻後交給了其他哈瑪斯成員,他還看到其中一間屋子內有10到12名被綁的人質,包含5名兒童。

