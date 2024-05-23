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3國承認巴勒斯坦　美國安顧問：關注「以色列遭外交孤立」

▲▼巴勒斯坦。（圖／達志影像／美聯社）

▲多國22日宣布承認巴勒斯坦為國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

挪威、愛爾蘭、西班牙宣布承認巴勒斯坦為獨立國家，據傳以色列正考慮針對3國採取進一步外交措施。而白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日表示，美國正在「關注」以色列日益遭到傳統盟友「外交孤立」的現象。

愛爾蘭與西班牙22日同時宣布，2國為追求全面和平，決定承認巴勒斯坦為獨立國家。此前，挪威也宣布承認巴勒斯坦國，3國最新決定將在5月28日正式生效。

CNN引述消息人士說法報導，以色列考慮對挪威、愛爾蘭、西班牙採取外交行動，包括取消3國官員訪問以色列的簽證，撤銷3國外交官簽證，限制他們訪問巴勒斯坦自治政府（PA）控制的約旦河西岸，同時也考慮向美國尋求外交援助，要求華府試圖說服他國，不要跟進這個決定。

▲▼美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇利文表示，美國正在關注以色列面臨的外交孤立。（圖／達志影像／美聯社）

蘇利文22日在白宮記者會上坦言，美國身為在國際社會上堅定捍衛以色列的國家，已經看到越來越多不同意見，「包括以前支持以色列的聲音，轉向了另一個方向。這引起了我們的關注，因為我們不認為這有助於以色列的長期安全或生命力，因此這是我們必須和以色列政府討論的問題。」

蘇利文認為，最佳解決方案是，以色列在加薩採取擊敗哈瑪斯的策略，同時尋求保護平民並確保人道物資的運送。同時，以色列也應該接受兩國解決方案，儘管此案已遭納坦雅胡政府強烈反對。他似乎也批評了挪威、愛爾蘭與西班牙承認巴勒斯坦國的決定，因為這個目標只能透過雙方直接談判達成，而非單方面承認。

與此同時，拜登政府與國會也努力應對國際刑事法院（ICC）針對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發布逮捕令的決定。拜登20日表示，以色列在加薩進行的行為「不是種族滅絕」。

 
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