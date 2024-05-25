　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Meta、微軟都被告！美21死校園槍擊案　家屬控告科技巨頭和槍枝商

▲▼ 美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅伯小學24日槍擊案，學童逃出時滿臉驚恐。（圖／路透）

▲美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）小學槍擊案，學童逃出時滿臉驚恐。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國德州南部2022年5月24日發生尤瓦爾迪（Uvalde）校園槍擊案導致21名師生喪命，其中包含19名兒童和2名教師。受害者家屬在事件滿兩周年的24日對科技巨頭Meta、電玩公司動視暴雪（Activision Blizzard）及其母公司微軟（Microsoft），還有槍械製造商Daniel Defense提起2項訴訟。

根據路透社報導，受害者家屬們聲稱，這些公司合作向易受影響的青少年推銷危險武器，例如這名犯下尤瓦爾迪洛伯小學（Robb Elementary School）21死槍擊案的18歲槍手。這是美國歷史上最致命的校園槍擊案之一。

家屬提出的這些指控稱，總部位於喬治亞州的槍械製造商Daniel Defense利用Instagram投放廣告和動視暴雪的擬真第一人稱射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）向年僅10多歲青少年們推銷突擊步槍，同時Meta和微軟則以鬆散的監督和漠視後果來協助這種行銷策略。三方公司目前皆未回應路透社提問。

▲▼美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅伯小學24日槍擊案，造成21死悲劇，當地郡法院為受害者設立悼念十字架。（圖／路透）

▲尤瓦爾迪小學槍擊案，造成21死悲劇，當地郡法院為受害者設立悼念十字架。（圖／路透）

訴訟稱，犯案的18歲槍手平時玩的就是《決勝時刻》並在遊戲中使用了Daniel Defense製造的突擊步槍的道具，另外他也沉迷於Daniel Defense經常鎖定青少年為對象投放廣告的Instagram社群平台。訴狀指出，因此，儘管他過去沒有在現實生活中開過槍，他開始變得執著於獲取相同的武器，並用它來實施殺戮。

同一周，受害者家屬們也宣布對將近100名出動處理槍擊案的德州警察提告，美國司法部先前已經認定當時警方實施了一場「拙劣糟糕的」緊急應對行動。另外，家屬們也和尤瓦爾迪市當局達成200萬美元和解協議，其他幾起訴訟仍在審理中。

►►►德州校園槍擊21死　調查報告：體制性失靈釀慘劇

►►►德州小學21死影片曝！兇手開槍「警轉身狂逃」　到處閒晃還看手機

►►►德州小學槍擊案警方應對徹底失敗！　爆「教室門沒鎖」卻遲不攻入

ET快訊
遠百信義餐廳又出事！　他吃朱記餡餅「豬肉生到發亮」
快訊／11:48規模4.2「極淺層地震」　最大震度4級
台22藝人轉發「祖國統一不可擋」　綠不捨：相信他們是基於政治
國會改革案二讀全條文！官員藐視國會有刑責　民眾虛偽陳述最高罰
大規模山崩「逾300人遭埋」！　巴紐村莊上千棟房屋被吞
快訊／國道1號「4車連環撞」　嚴重回堵3公里
賀軍翔遭「酒店紅牌」控性侵！　高級私人招待豪奢收費額曝光
台大首位「校學士」畢業！狂拿170學分跨理工學院　證書將入校

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人妻外遇「假意分手」綠帽夫狠刺68刀　屍體遍布78傷！刀子都彎了

大規模山崩「逾300人遭埋」！　巴紐村莊上千棟房屋被吞

美富豪遭斬首「一旁電鋸還插電」！凶手竟是助理　偷上千萬還滅口

Meta、微軟都被告！美21死校園槍擊案　家屬控告科技巨頭和槍枝商

美傳教士海地遇害！幫派「劫財虐殺後焚屍」　議員崩潰：是我女兒

德正妹「30歲DJ男友」遺體找到了！女友屍遭扒光遊街　他同樣遇害

衛星發射場有異常動向！　南韓軍：北韓「最快下周」發射偵察衛星

連吃30天麥當勞爆紅！紀錄片《麥胖報告》導演罹癌過世　享年53歲

詐騙粉絲322億元！中國富商郭文貴紐約受審：「為反共」買豪宅遊艇

瓜地馬拉咖啡被禁輸中　業者：台灣採購是中國3倍

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

太陽花十字再現！　立院外10萬人擠爆

印男30秒空手劈火磚　超派狂劈29塊創紀錄

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

聲樂師評林志炫《千年之戀》讚他技巧高但修音過頭

人妻外遇「假意分手」綠帽夫狠刺68刀　屍體遍布78傷！刀子都彎了

大規模山崩「逾300人遭埋」！　巴紐村莊上千棟房屋被吞

美富豪遭斬首「一旁電鋸還插電」！凶手竟是助理　偷上千萬還滅口

Meta、微軟都被告！美21死校園槍擊案　家屬控告科技巨頭和槍枝商

美傳教士海地遇害！幫派「劫財虐殺後焚屍」　議員崩潰：是我女兒

德正妹「30歲DJ男友」遺體找到了！女友屍遭扒光遊街　他同樣遇害

衛星發射場有異常動向！　南韓軍：北韓「最快下周」發射偵察衛星

連吃30天麥當勞爆紅！紀錄片《麥胖報告》導演罹癌過世　享年53歲

詐騙粉絲322億元！中國富商郭文貴紐約受審：「為反共」買豪宅遊艇

瓜地馬拉咖啡被禁輸中　業者：台灣採購是中國3倍

挨1拳回敬準絕殺！唐西奇嗆爆戈貝爾　「你根本他X的守不住我」

男悲嘆買不起房！長輩秒訓斥「沒錢才會靠北」：台灣很多有錢人

倒楣片！汪星人突竄出「擊落」機車還落跑　騎士慘摔畫面曝

北市「校安熱點」竟包括內衣店、兒童新樂園　議員要求改善

黑熊波比「L型坐姿」早起泡冷泉！抬頭望天發呆　身影超像工讀生

鄧愷威先發挨轟丟5分逃敗　鄭宗哲敲安選保送

《單身3》天菜男嘉賓台灣趴趴走！胸肌撐爆T恤　熱情合照粉絲

賴清德指10萬抗議民眾「展現公民力量」　綠讚有高度：總統回應民意

圖表／立院大戰三天三夜 　 國會改革關鍵條文皆二讀

台南藍晒圖文創園區　全新「快閃店」進駐重磅推出！

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

國際熱門新聞

東京恐怖命案！母子一家四口遭殺害

夫婦中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

好心出借好市多會員卡　他慘被抄家控3重罪

夫妻打拚8年買別墅　1原因「回去租屋」

德正妹遭扒光遊街！30歲DJ男友找到了

菲宣布「設海防哨站」　距台150公里

路透：普丁願以目前戰線談判停火

AI概念股激勵美股收高　台積電ADR突破160美元大關

巴紐山崩逾300人遭埋　上千棟房屋被吞

昔選美皇后當空姐運毒　聯手銀行員妹洗錢

哈瑪斯父子輪流性侵以色列女　完事後殺人

印度男剖妻孕肚確認性別　結局傻眼

快訊／全球柴犬迷因始祖「Doge」過世

國際法院下令　要以色列立即停止拉法軍事行動

更多熱門

相關新聞

美傳教士海地遇害！幫派劫財虐殺後焚屍

美傳教士海地遇害！幫派劫財虐殺後焚屍

美國一對傳教士夫婦23日晚在海地首都太子港（Port-au-Prince）結束教會活動後，不幸遭幫派分子槍殺，與他們一同遇害的還有另一名海地男子。根據死者家屬及警方的消息，目前這2名傳教士的遺體已被運回美國大使館，其中一人被證實為密蘇里州眾議員貝克（Ben Baker）的女兒。

實驗吃30天麥當勞《麥胖報告》導演53歲癌逝

實驗吃30天麥當勞《麥胖報告》導演53歲癌逝

詐粉絲322億元！中國富商郭文貴：為了反共

詐粉絲322億元！中國富商郭文貴：為了反共

路易斯安那州將2墮胎藥物列危險管制物品

路易斯安那州將2墮胎藥物列危險管制物品

學者：北京恐常態化軍演　海警角色重要

學者：北京恐常態化軍演　海警角色重要

關鍵字：

校園槍擊訴訟家屬科技巨頭Meta微軟動視暴雪槍械製造商尤瓦爾迪Uvalde北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

信：我一直都是支持統一的啊

王心凌「我是中華民族一份子」

賀軍翔涉性侵　酒店妹控：事後還打電話給她

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

五月天阿信北京開唱喊：我們中國人

萬人圍國會卻自行先拔虎牙　作家分析藍綠白算計

30年前1超商抗衡小七　今成時代眼淚

賴清德深夜首度開口　致謝群眾：繼續為民主發聲

即／01：06發生有感地震！台北有感

快訊／太陽花十字再現！立院國會改革抗議人潮爆滿　最新俯瞰圖曝光

國中生疑集體中邪！授籙道長5關鍵斷言：卡到陰

獨／男撞爆一台Maybach　 親友又開一輛來接人

傷者爸籌200萬捐盾牌棍棒　中捷回應

挺綠網友疑暗示　肉搜黃國昌小孩

女商場躺地哭鬧27秒　男伴超淡定

更多

最夯影音

更多

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面