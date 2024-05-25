Meta、微軟都被告！美21死校園槍擊案　家屬控告科技巨頭和槍枝商

▲美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）小學槍擊案，學童逃出時滿臉驚恐。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國德州南部2022年5月24日發生尤瓦爾迪（Uvalde）校園槍擊案導致21名師生喪命，其中包含19名兒童和2名教師。受害者家屬在事件滿兩周年的24日對科技巨頭Meta、電玩公司動視暴雪（Activision Blizzard）及其母公司微軟（Microsoft），還有槍械製造商Daniel Defense提起2項訴訟。

根據路透社報導，受害者家屬們聲稱，這些公司合作向易受影響的青少年推銷危險武器，例如這名犯下尤瓦爾迪洛伯小學（Robb Elementary School）21死槍擊案的18歲槍手。這是美國歷史上最致命的校園槍擊案之一。

家屬提出的這些指控稱，總部位於喬治亞州的槍械製造商Daniel Defense利用Instagram投放廣告和動視暴雪的擬真第一人稱射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）向年僅10多歲青少年們推銷突擊步槍，同時Meta和微軟則以鬆散的監督和漠視後果來協助這種行銷策略。三方公司目前皆未回應路透社提問。

▲尤瓦爾迪小學槍擊案，造成21死悲劇，當地郡法院為受害者設立悼念十字架。（圖／路透）

訴訟稱，犯案的18歲槍手平時玩的就是《決勝時刻》並在遊戲中使用了Daniel Defense製造的突擊步槍的道具，另外他也沉迷於Daniel Defense經常鎖定青少年為對象投放廣告的Instagram社群平台。訴狀指出，因此，儘管他過去沒有在現實生活中開過槍，他開始變得執著於獲取相同的武器，並用它來實施殺戮。

同一周，受害者家屬們也宣布對將近100名出動處理槍擊案的德州警察提告，美國司法部先前已經認定當時警方實施了一場「拙劣糟糕的」緊急應對行動。另外，家屬們也和尤瓦爾迪市當局達成200萬美元和解協議，其他幾起訴訟仍在審理中。