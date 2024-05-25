全美第一槍！路易斯安那州將2墮胎藥物列「危險管制物品」

▲路州成立新法，將口服墮胎藥「美服培酮」和「米索前列醇」列為危險管制物品。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國路易斯安那州州檢察長藍德瑞（Jeff Landry）在當地24日簽署法案，將2種常用的墮胎藥物列為「危險管制物品」，讓路易斯安那州成為美國首個將墮胎藥指定為「危險管制物品」的州。

綜合美媒報導，路易斯安那州在當地23日以29票對7票通過法案，將口服墮胎藥「美服培酮」（Mifepristone）和「米索前列醇」（Misoprostol）歸類為第4級藥物後，州長藍德瑞宣布，他已在24日下午將這項新法簽署成為法律，「此舉將保護路易斯安那州的女性免受傷害」。

美服培酮和米索前列醇是一種通常被用於墮胎的藥物，其中也包括了在家中進行的藥物墮胎。在這項新法通過後，這2種口服墮胎藥將被列入與安眠鎮定藥物煩寧（Valium）和贊安諾（Xanax）相同的分類，而未經處方持有這2種墮胎藥物將構成犯罪，最高可被判處5年徒刑和5000美元罰款。

報導稱，獲得授權的醫藥從業人員將免於被起訴，如果孕婦是為了自用而持有該藥物，也免於遭到起訴。儘管如此，美國總統拜登表示，路易斯安那州此舉「令人怒不可遏」，並認為這是聯邦最高法院2022年推翻1973年「羅訴韋德案」的裁決，終結對墮胎權近50年的憲法保障的惡果。