連吃30天麥當勞爆紅！紀錄片《麥胖報告》導演罹癌過世　享年53歲

▲全球聞名的美國紀錄片《麥胖報告》（Super Size Me）導演史柏路克（Morgan Spurlock）2024年5月23日過世，享年53歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國製片人兼導演史柏路克（Morgan Spurlock）曾因執導2004年在全球爆紅的紀錄片《麥胖報告》（Super Size Me）而廣受讚譽，他在片中記錄了自己連續一個月每天只吃麥當勞對身心造成的影響，作品當年獲得奧斯卡最佳紀錄片獎提名。史柏路克23日在紐約州北部因癌症併發症過世，享年53歲。

根據美國Variety雜誌、英國衛報報導，史柏路克的家人在聲明中證實，他因為癌症併發症在紐約的親友陪伴下平靜地離世了。他的親兄弟克雷格（Craig）說，「這是悲傷的一天，我們和我的兄弟摩根道別……今天世界失去一位真正的創意天才和特別的人。」史柏路克留下2名孩子和2名前妻於23日離世。

史柏路克出生於1970年11月7日，於1993年從紐約大學電影學院畢業。他以2004年上映的《麥胖報告》一片嶄露頭角，片中記錄了他進行「連續30天只吃麥當勞食物」的實驗，而且須滿足一項規則，如果在交易過程中被店員提示購買「超大」（super-size）容量選項，他一概不能拒絕。

此外，為了符合美國人的平均身體活動量，史柏路克還減少了運動量。在30天實驗結束時，史柏路克自稱他的體重增加了25磅（約11公斤），並患上了憂鬱症和肝功能障礙。

▲史柏路克因《麥胖報告》紀錄片翻紅，事業就此起飛。（圖／達志影像／美聯社）

《麥胖報告》引起當代的廣泛公眾討論，全球票房收入高達2200萬美元。紀錄片熱映後，麥當勞停止販賣「超大」尺寸的漢堡等食物，影片至今仍被某些學校的健康教育課程當作輔助教材，但在過去的幾年來，由於史柏路克拒絕公開分享他在拍攝期間的飲食記錄，內容的準確性也引起了爭議。

在《麥胖報告》上映後的13年中，史柏路克在他的製片公司發展下，繼續執導和製作將近70部紀錄片與電視劇，也在2017年推出續作《麥胖報告2》，內容是他經營自己的速食店，並研究自從前篇紀錄片推出以來食品業的變化。

不過，史柏路克2017年陷入#MeToo醜聞，他於2017年12月在社交媒體發表一篇長文寫道，稱呼自己是「問題的一部分」承認連續劈腿的行為，並且處理了一名前助理對他提出的性騷擾指控。史柏路克還坦承，他曾在大學時期被指控性侵。文章發表不久後他便辭去了在製片公司的職務，事業重創。