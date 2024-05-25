美傳教士海地遇害！幫派「劫財虐殺後焚屍」　議員崩潰：是我女兒

▲密蘇里州眾議員貝克的女兒娜塔莉（左）、女婿戴維（右），以及他們的同事蒙蒂斯，在海地遭幫派分子殺死。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國一對傳教士夫婦23日晚在海地首都太子港（Port-au-Prince）結束教會活動後，不幸遭幫派分子槍殺，與他們一同遇害的還有另一名海地男子。根據死者家屬及警方的消息，目前這2名傳教士的遺體已被運回美國大使館，其中一人被證實為密蘇里州眾議員貝克（Ben Baker）的女兒。

美媒引述海地宣教團消息指出，這起案件發生於太子港北部的利松社區（Lionel Lazarre），受害的傳教士夫婦是密蘇里州眾議員貝克的女兒娜塔莉（Natalie Lloyd）、女婿戴維（Davy Lloyd），而第3名受害者則是他們的同事、美國駐海地使團負責人蒙蒂斯（Jude Montis）。

當地23日晚間，戴維和娜塔莉參加完教堂的青年團體聚會後，3輛載有幫派成員的轎車突然攔住了娜塔莉夫婦和蒙蒂斯，並用槍指著戴維的頭部。戴維隨後被帶到房子裡捆綁、毆打，並劫走了3人的所有財務。

Young missionary couple from US among 3 killed by gunmen in Haiti’s capital, family sayshttps://t.co/Ywg7Mzfhfb — 7News Boston WHDH (@7News) May 25, 2024

打劫行動結束後，其中一名幫派成員試圖放開戴維，豈料這時突然有另一伙持槍歹徒出現，雙方開始交火，導致娜塔莉夫婦和蒙蒂斯最後慘遭殺害、焚屍。密蘇里州眾議員貝克目前已在Facebook確認相關消息，證實女兒娜塔莉和女婿戴維在這次襲擊中雙雙遇害。

自今年年初以來，海地的動盪局勢就越來越不穩定，幫派暴力活動猖獗，還控制了太子港近8成的地區。2月29日，幫派組織發動了一系列有組織的襲擊，燒毀警察局、襲擊主要國際機場，並攻擊海地的兩所最大監獄，釋放了4000多名囚犯，導致該國陷入進一步的混亂。

自今年1月至3月，海地已有超過2500人死亡或受傷，緊張的局勢促使美國政府緊急警告美國公民儘快離開海地，同時還承諾在當地迅速部署維和部隊，平息幫派暴力。美國國務院指出，美國駐海地大使將與受害者家屬保持聯繫，並強調海地的安全局勢急需解決。