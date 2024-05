美傳教士海地遇害！幫派「劫財虐殺後焚屍」　議員崩潰：是我女兒

▲密蘇里州眾議員貝克的女兒娜塔莉(左)、女婿戴維(右),以及他們的同事蒙蒂斯,在海地遭幫派分子殺死。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國一對傳教士夫婦23日晚在海地首都太子港(Port-au-Prince)結束教會活動後,不幸遭幫派分子槍殺,與他們一同遇害的還有另一名海地男子。根據死者家屬及警方的消息,目前這2名傳教士的遺體已被運回美國大使館,其中一人被證實為密蘇里州眾議員貝克(Ben Baker)的女兒。

美媒引述海地宣教團消息指出,這起案件發生於太子港北部的利松社區(Lionel Lazarre),受害的傳教士夫婦是密蘇里州眾議員貝克的女兒娜塔莉(Natalie Lloyd)、女婿戴維(Davy Lloyd),而第3名受害者則是他們的同事、美國駐海地使團負責人蒙蒂斯(Jude Montis)。

當地23日晚間,戴維和娜塔莉參加完教堂的青年團體聚會後,3輛載有幫派成員的轎車突然攔住了娜塔莉夫婦和蒙蒂斯,並用槍指著戴維的頭部。戴維隨後被帶到房子裡捆綁、毆打,並劫走了3人的所有財務。

