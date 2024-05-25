詐騙粉絲322億元！中國富商郭文貴紐約受審：「為反共」買豪宅遊艇

▲流亡美國的中國房地產富商郭文貴面臨詐欺等12項罪名的指控。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

以房地產起家的中國富商郭文貴早年曾涉詐欺案，出獄後前往美國，其在中國資產因批評北京當局而被扣押，然而移居美國後，卻涉嫌詐騙粉絲超過10億美元（約新台幣322億），度過奢華的生活，包括購買豪宅、遊艇、豪華轎車，以及超過新台幣100萬元的床墊，然而當面臨檢察官指控時，辯護律師卻聲稱是為了反共。

根據《路透社》，郭文貴（Guo Wengui）涉嫌的詐騙案於當地時間24日在美國紐約開庭審理，助理檢察官費根（Micah Fergenson）告訴陪審團，來自中國的房地產開發商郭文貴搬到紐約後，靠著批評中國政府的影片在網路上吸引大批粉絲追隨，包括批評領導人貪污腐敗，之後便向粉絲們推銷詐欺性投資，為自己和家族帶來龐大的資金。

檢察官費根指控，郭文貴曾在紐約第五大道的The Sherry-Netherland買房，從2018年起透過線上的中文影片，吹捧粉絲向他的媒體公司、一間據稱是加密貨幣的企業、一個關於農業貸款項目的投資，以及一間號稱提供禮賓服務的獨家俱樂部提供投資，涉嫌詐騙超過10億美元（約新台幣322億4650萬元）。

郭文貴透過這筆資金，購買一處位於紐澤西州的豪宅、一艘遊艇、幾輛豪華轎車和其他奢侈品，包括兩張價值3萬6000美元（約新台幣116萬元）的高級床墊。

因應北京當局的要求，國際刑警組織曾於2017年4月針對郭文貴發佈「紅色通緝令」。

報導指出，郭文貴一共面臨詐欺、敲詐勒索、共謀、洗錢等12項罪名的指控，美國地區法官托雷斯（Analisa Torres）的審判可能持續到7月。郭文貴其實還有幾個名字，包括郭浩雲（Ho Wan Kwok）、Miles Guo、Miles Kwok等，自從去年３月被逮捕以後便一直關押在布魯克林。

郭文貴的辯護律師史洛夫（Sabrina Shroff）開庭時聲稱，「郭文貴的生意是合法的，他的目的是為了要發起一場『反對中國共產黨』的運動。郭文貴擁有多支手機、多個銀行帳戶，其實這都是常識性的保護措施，因為中國政府試圖破壞他在美國的工作。」