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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營嗆國會改革28日必過關　吳思瑤提醒：國民黨不要又想快轉

▲立法院審案至近午夜，民進黨團總召柯建銘帶領立委向場外抗議民眾致意。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審案至近午夜，民進黨團總召柯建銘帶領立委向場外抗議民眾致意。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立院24日續審藍白國會改革提案，已連三次院會馬拉松、朝野攻防到晚上12點，對於藍營稱28日相關提案一定要過關，民進黨團幹事長吳思瑤24日院會後受訪強調，民進黨克盡職責，扮演好負責任國會議員跟執政黨團，提醒國民黨不要又想快轉，民進黨每一分努力都不會鬆懈，會踏實做好每一關，照步驟跟議事規則來。

對於藍白批評拖延議事，吳思瑤表示，民進黨沒有任何不當議事杯葛，都善用規則爭取更多發言機會，只是藍白兩黨沒耐心也沒信心，不願意花時間認真討論法案、也不敢站在發言台為自己的版本說明跟辯護，民進黨克盡職責，扮演好負責任國會議員跟執政黨團，每一分努力都不會鬆懈。

相關議程部分，吳思瑤指出，按照議程，職權行使法只剩下14條文，但二讀之後還有三讀程序，提醒國民黨不要又想快轉，還有刑法攸關藐視國會罪配套、這非常重要，還有正副院長選舉辦法，國民黨又插了一個立院組織法修正案，民進黨不預設立場也沒有時間表，只要求審查步驟不能快轉跟跳躍，要踏實做好每一關，照步驟跟議事規則來。

院會攻防中，吳思瑤也點出，還是要表達對立法院長韓國瑜、秘書長周萬來的不滿，民進黨團循程序遞交清點人數提案，結果遞五次才清點一次，舉手表決時清點人數很重要，必須清楚知道在場人數，才能計算議案正反之間有無過半跟通過，這是為了更精準的表決跟票數計算。

吳思瑤指出，院會中也發生多起表決票數跟現場人數不相符，這些程序瑕疵跟不正義，在確認議事錄時都要更嚴謹查證，否則這麼重要的國會擴權法案，卻連審查都便宜行事，這叫什麼國會改革？韓國瑜跟周萬來不是國民黨的立法院長跟秘書長，應該更中立的主持議事程序。

▲立法院審案至近午夜12點，民進黨團持續喊口號。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審案至近午夜12點，民進黨團持續喊口號。（圖／記者林敬旻攝）

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