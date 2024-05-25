吳崢批國會改革法條有問題　白營嗆：沒法學背景的大學肄業生發言人

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委王定宇昨（25日）轉發黨發言人吳崢的發文，內容指出藍白力挺的《立法院職權行使法》第50條之2規範，被國會調查的人，若想請律師，要經由「主席」同意，吳崢直言此條文設計，嚴重侵害人權。對此，民眾黨副秘書長許甫怒酸，大立委王定宇淪落到要聽一個沒法學背景的大學肄業發言人，散播錯假訊息，真的蠻可憐的。

立法院昨日院會持續審議「國會改革」相關法案，然而，成功完成二讀的《立法院職權行使法》第50條之2內容為：「接受調查詢問之人員，經『主席』同意，於必要時得協同律師或相關專業人員到場協助之。」

▲藍白聯手通過的國會改革法案50條之2。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

針對此條文的內容，吳崢痛批，被叫到立法院接受立委詢問，想請律師，竟然要藍白多數的會議主席同意，連警察、檢調都不能夠這麼做，人民選出來的立委，竟然限制人民請律師的權利。

王定宇隨後也轉發吳崢的發文，並表示「非常嚴重！」結果惹來許甫在臉書怒酸，民進黨立委說自己都不知道在審什麼，原來是真的，不然，一個王定宇「八千大立委」，居然淪落到要聽一個沒有法學背景的大學肄業生發言人，告訴他錯誤的資訊，真的蠻可憐的。

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

許甫指出，民事訴訟法第76條：「當事人或訴訟代理人經『審判長』之許可，得於期日偕同輔佐人到場。前項許可，審判長得隨時撤銷之」。

許甫說明，輔佐人可以是律師，也可以是各領域專業人士，目前《立委職權行使法》第50條之2的立法精神完全依照現行的法規，也保障關係人的權利。

最後，許甫解釋，如果是「證人」身分，本來就不用請律師，哪都一樣，「民進黨難道是停留在已知用火的時代」。