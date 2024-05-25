吳思瑤嗆藍白不敢面對場外上萬群眾　「訕笑人民只會被掃進歷史灰燼」

▲立法院外抗議散場，民進黨委員在天橋上跟群眾揮手。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院24日續審藍白國會改革提案，場外也有10萬民眾抗議該版本，痛斥黑箱並要求「退回法案、實質審查」，民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪時強調，民進黨絕不會讓國民黨便宜行事、只想表決卻不討論議案，而場外來自四面八方的公民，藍白卻不敢走到外面聽聽人民的聲音，依舊訕笑，那人民會將只遂行政黨利益的藍白掃進歷史灰燼。

吳思瑤表示，民進黨用議事規則授予的攻防，阻止國民黨想做直達車的政治企圖，截至目前，條文通過41條、剩下14條文，共登記2215人次爭取發言，97％發言被藍白表決停止討論，能夠發表對法案看法跟論述的只有58人次，國民黨跟民眾黨立委毫無耐心、不尊重議事規則。

對於議事過程，吳思瑤指出，藍白認為民進黨是在杯葛，但這些程序跟條文一條條二讀處理，就是因為藍白聯手並未在委員會逐條審查，也沒有照程序黨團協商，韓國瑜也閹割自己協商權限，若相關法案有在委員會好好審議，都可以匯聚共識、去異求同，原本每個議案透過一層層討論，送到院會表決都是無法匯聚共識的少數條文，但國民黨只想快轉跳號。

吳思瑤強調，在院會表決時，民進黨不會讓國民黨便宜行事、只想表決卻不討論議案，這部法案茲事體大，攸關院際之間的運作，立法院要取代行政權、司法權、凌駕監察院，還要行使對於人民調查權限，都涉及憲法的院際分際 及人民權利，當然應該花時間好好討論。

對於馬拉松式的朝野攻防，吳思瑤指出，本來國民黨17日就想強行表決，民進黨團強大作戰能力，讓國民黨付出遠比他們想像要漫長的討論時間，但這樣的議事討論依舊不足，每個人都會累、人不是鐵打的，每個立委將近20個小時努力，但民進黨立委越夜越勇猛、全程都站在場上互相聲援、支撐，共同為人民聲音表達。

吳思瑤表示，反觀藍白兩黨，開直播、打瞌睡、吃東西、嬉笑怒罵的一堆，民進黨團結作戰，站到鐵腿也要相挺，場外超過10萬台灣公民給予他們最大力量，場外來自四面八方的公民，藍白卻不敢走到天橋上跟人民揮揮手、聽聽人民的聲音跟憤怒，這都是針對國會不能失去程序正義的聲音，沒有討論不是民主，若國民兩黨願意打開耳朵、誠摯感受人民聲音，也許能夠有所檢討。

對於場外破十萬聲援民眾，吳思瑤直言，但藍白立委依舊冷漠、訕笑、不以為然，那人民會將只遂行政黨利益的藍白政黨掃進歷史灰燼，辛苦是值得的，成功善用議事規則阻卻藍白，一次次阻止他們詭計，雖然辛苦但值得。