與立法院外群眾對話遭嗆爆　柳采葳驚喊：我真的感到害怕

▲5月24日立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院24日續審國會改革法案，院外聚集10萬人潮高喊「退回重審」，國民黨台北市議員柳采葳昨也應電視台節目之邀到現場受訪，但過程中遭現場民眾激動抗議、噓聲連連。她說，現場不斷高呼國民黨下台、甚至是污辱性的辱罵、作勢衝破員警防線攻擊，讓她真的感到害怕，這個週五對她來說，是個黑色星期五，「我打臉了我自己的天真，因為儘管我不認同民進黨的主張跟訴求，也不支持因為盡信民進黨的說法而上街頭反國會改革的人」。

「民主，不是光靠比大聲而已！」柳采葳表示，24日她經歷了一場「綠營式民主」，對於習慣於群眾之中的我，從沒有如此感到害怕，「先向擔心我的朋友們說，我昨晚節目結束後有順利回到家，請大家放心」；她強調，再多的國罵三字經、人身威脅，甚至是帶有性別羞辱的謾罵，她都會一個人承受起。

柳采葳也說，對於現場協助維護的員警很不好意思，因為昨天一股腦，希望傳遞真實資訊的想法，讓自己差點身陷危險，也讓家人朋友憂心。

柳采葳自認，從小到大都是個勇敢的人，但昨天晚上，現場不斷高呼「國民黨的下台」、「讓他下台，我們不想聽」，甚至是污辱性的辱罵、作勢衝破員警防線攻擊，讓她真的感到害怕。

「我怕不是因為我的立場站不住腳，而是台灣民主為何被民進黨操弄成只有單一聲音，聽不見天秤彼端的意見。」柳采葳說，在週五晚上十點多，非常低調到節目現場，不想引起任何騷動，只想在現場節目上，發表不同民意、不同聲音，可惜非常遺憾的，現場的民眾不斷地叫囂謾罵，不願意傾聽我們的意見。

柳采葳表示，原來，用「大聲壓制不同聲音，用威脅讓你不敢發聲」；原來，這就是你們所相信的民主，「那我真的覺得很慶幸，國民黨所堅持的民主，是包容與尊重！」

柳采葳指出，昨天在立院之中，即便國民黨與民眾黨完備了各項審議程序，在逐條討論中，民進黨委員皆有發言表達意見，但還是一再的被污衊為黑箱立法，唯一的原因，正是民進黨對於民主概念就是，不是民進黨做主就不是民主。

柳采葳說，其實她在現場我只想跟大家討論，中華民國憲法第67條，原本就解釋「1.立法院得設各種委員會」、「2.各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」，也就是說，調查權本來就不是擴權，而是有涉案的相關人可以依據相關法律到會備詢，「你們一直在說沒有討論就是黑箱，但其實事實證明，不是沒有討論，很多人都是為了拒絕而拒絕」。

柳采葳說，對於昨天在現場「反黑箱、反擴權」的朋友們，雖然大家的意見並不相同，「但是我不會因為意見不同而不想要討論」。

柳采葳表示，這個週五對她來說，是個黑色星期五，「我打臉了我自己的天真，因為儘管我不認同民進黨的主張跟訴求，也不支持因為盡信民進黨的說法而上街頭反國會改革的人」。

柳采葳說，對於一生追求自由的她來說，並不反對任何人利用各種方式表達自己心聲，但是直到今天她才發現，原來「我相信的民主，不是你的民主，你相信的民主，也不全然是民主真諦」。

▲國民黨議員柳采葳。（圖／記者黃克翔攝）