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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與立法院外群眾對話遭嗆爆　柳采葳驚喊：我真的感到害怕

▲▼5/24立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲5月24日立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院24日續審國會改革法案，院外聚集10萬人潮高喊「退回重審」，國民黨台北市議員柳采葳昨也應電視台節目之邀到現場受訪，但過程中遭現場民眾激動抗議、噓聲連連。她說，現場不斷高呼國民黨下台、甚至是污辱性的辱罵、作勢衝破員警防線攻擊，讓她真的感到害怕，這個週五對她來說，是個黑色星期五，「我打臉了我自己的天真，因為儘管我不認同民進黨的主張跟訴求，也不支持因為盡信民進黨的說法而上街頭反國會改革的人」。

「民主，不是光靠比大聲而已！」柳采葳表示，24日她經歷了一場「綠營式民主」，對於習慣於群眾之中的我，從沒有如此感到害怕，「先向擔心我的朋友們說，我昨晚節目結束後有順利回到家，請大家放心」；她強調，再多的國罵三字經、人身威脅，甚至是帶有性別羞辱的謾罵，她都會一個人承受起。

柳采葳也說，對於現場協助維護的員警很不好意思，因為昨天一股腦，希望傳遞真實資訊的想法，讓自己差點身陷危險，也讓家人朋友憂心。

柳采葳自認，從小到大都是個勇敢的人，但昨天晚上，現場不斷高呼「國民黨的下台」、「讓他下台，我們不想聽」，甚至是污辱性的辱罵、作勢衝破員警防線攻擊，讓她真的感到害怕。

「我怕不是因為我的立場站不住腳，而是台灣民主為何被民進黨操弄成只有單一聲音，聽不見天秤彼端的意見。」柳采葳說，在週五晚上十點多，非常低調到節目現場，不想引起任何騷動，只想在現場節目上，發表不同民意、不同聲音，可惜非常遺憾的，現場的民眾不斷地叫囂謾罵，不願意傾聽我們的意見。

柳采葳表示，原來，用「大聲壓制不同聲音，用威脅讓你不敢發聲」；原來，這就是你們所相信的民主，「那我真的覺得很慶幸，國民黨所堅持的民主，是包容與尊重！」

柳采葳指出，昨天在立院之中，即便國民黨與民眾黨完備了各項審議程序，在逐條討論中，民進黨委員皆有發言表達意見，但還是一再的被污衊為黑箱立法，唯一的原因，正是民進黨對於民主概念就是，不是民進黨做主就不是民主。

柳采葳說，其實她在現場我只想跟大家討論，中華民國憲法第67條，原本就解釋「1.立法院得設各種委員會」、「2.各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」，也就是說，調查權本來就不是擴權，而是有涉案的相關人可以依據相關法律到會備詢，「你們一直在說沒有討論就是黑箱，但其實事實證明，不是沒有討論，很多人都是為了拒絕而拒絕」。

柳采葳說，對於昨天在現場「反黑箱、反擴權」的朋友們，雖然大家的意見並不相同，「但是我不會因為意見不同而不想要討論」。

柳采葳表示，這個週五對她來說，是個黑色星期五，「我打臉了我自己的天真，因為儘管我不認同民進黨的主張跟訴求，也不支持因為盡信民進黨的說法而上街頭反國會改革的人」。

柳采葳說，對於一生追求自由的她來說，並不反對任何人利用各種方式表達自己心聲，但是直到今天她才發現，原來「我相信的民主，不是你的民主，你相信的民主，也不全然是民主真諦」。

▲▼ 蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲入歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-柳采葳。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨議員柳采葳。（圖／記者黃克翔攝）

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