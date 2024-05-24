中國發行國債散戶搶購　凸顯「房市股市動盪不安」

▲深圳房市。（圖／CFP）

文／中央社

中國新發行的30年期國債在上市後的兩個交易日裡經歷劇烈的價格波動，交易數據顯示，由於房地產危機和股市動盪不安，散戶投資者紛紛湧入這種被認為相對更安全的資產。

美國華爾街日報今天報導，中國財政部17日向機構投資發行這筆國債，22日開始在上海和深圳證券交易所交易。

根據金融數據提供商萬得的資料，30年期國債在上海證交所開盤後的第一分鐘就飆升逾13%，導致交易隨即喊卡，恢復交易後，價格繼續攀升，漲幅最高達25%。

因10分鐘內一系列小額交易拉抬價格上漲，交易金額從1萬6571美元（約新台幣7萬3832元）至超過23萬美元不等，價格的波動又導致第2度交易喊卡。

不過收盤前數分鐘的短暫恢復交易，突然兩筆分別超過280萬美元的大賣單掛出，國債價格拉回接近面值，22日收盤國債價格來到人民幣101.23元（下同，約新台幣451元）漲幅1.3%。

23日的國債交易繼續跌向面值，隱含的收益率為1.53%，甚至低於1年期中國國債收益率，以及中國國內銀行2年期存款利率。

深圳交易的30年期國債也呈現類似走勢，兩天內大起大落，22日收漲近20%，23日下挫，收在人民幣100.65元。

報導說，中國國債通常僅少數額度可供散戶投資者交易，因此單筆下單極可造成大幅價格波動，這可能是導致價格劇烈震盪的原因之一。

分析師指出，中國30年期國債大部分開放給銀行等機構投資者，多少額度分給散戶沒有人知道，但根據Wind整理的中央國債登記結算有限公司數據，過去僅3%的中國國債在上海和深圳交易所交易。

自去年以來，由於中國面臨經濟放緩、房地產危機和股市動盪等挑戰，中國對避險資產的需求開始上升。

盛寶銀行（Saxo Bank）首席中國策略師黃永輝表示，鑑於低通膨和經濟放緩，機構和散戶投資者正追逐安全且流動性強的資產，中國國債則是既安全又有流動性的選項。

中國政府計劃今年發行人民幣1兆元的國債，其中首批30年期特別國債的發行規模為人民幣400億元。所籌資金將用於促進商業活動，以實現中國政府定下的今年經濟成長5%左右的目標。