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美國務院與台密切監控中共軍演　籲北京勿挑釁脅迫

▲▼一艘中國軍艦在台灣北部彭佳嶼附近海域航行。（圖／路透）

▲中國在賴清德上任總統3天後，無預警展開環台軍演。（圖／路透）

文／中央社

中共對台灣周邊展開演習，美國國務院今天表示，正與台灣緊密協調，密切監控這一情形；呼籲北京克制，勿藉機挑釁。美國學者白明（Jude Blanchette）分析，軍演意在對台加大政治壓力，給甫上任的總統賴清德「前期測試」。

中共解放軍東部戰區組織陸、海、空軍、火箭軍等兵力，於台北時間23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊展開「聯合利劍－2024A」演習，稱是「對台獨分裂勢力謀獨行徑的懲戒」、「對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告」。

美國國務院發言人下午以背景說明的方式，透過電子郵件回覆中央社指出，美方已留意解放軍在台海及台灣周邊進行聯合軍演的報導，並感到關切。中國的行為有升級風險，侵蝕數十年來維持區域和平穩定的長期規範。

這名發言人說，台灣的政治過渡是正常、例行的民主進程一環，中國不應藉此祭出挑釁或脅迫手段。

發言人指出，美方對在該區域的現有兵力部署及運作充滿信心，以確保和平與穩定，並履行美國安全承諾。

▲▼北京街頭大螢幕顯示，中國人民解放軍東部戰區在台灣周圍進行軍事演習的新聞畫面。（圖／路透）

▲北京街頭大螢幕顯示，中國人民解放軍東部戰區在台灣周圍進行軍事演習的新聞畫面。（圖／路透）

賴總統台北時間23日至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍。他致詞時說，面對外在威脅，他會持續推動國防改革，捍衛自由民主的價值，守護區域和平穩定，向世界展現守護民主台灣的決心。

國防部於同日表示，尚未偵獲中共在台海周邊使用實彈演訓；截至當天下午6時，中共海上兵力出動作戰艦16艘、海警船19艘。

國防部將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，檢派海、空及地面兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

中國緊接在賴清德就職演說後舉行環島軍演，戰略暨國際研究中心（CSIS）「費和中國研究講座」（Freeman Chair in China Studies）主任白明對中央社表示，演習的真正重要性在於，北京可以在多大程度上利用這些軍演，使共軍於台海及其周邊區域的行動常態化，甚至提高強度。

他說，一如前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台期間所見的演習，北京即是藉此創造一種新常態。

裴洛西2022年8月訪台後，共軍動作頻頻。「日經亞洲」去年運用無人機空拍畫面，並引述專家分析指出，解放軍正加速為圍堵台灣做準備。

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