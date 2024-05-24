　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共對台軍演！林佳龍：總統就職是辦喜事「不會因此有所退讓」

▲▼113年第77屆世界衛生大會(WHA) 行前雙部長記者會，衛福部長邱泰源（左）、外交部長林佳龍（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

▲113年第77屆世界衛生大會(WHA) 行前雙部長記者會，衛福部長邱泰源（左）、外交部長林佳龍（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

總統賴清德「520」就職演說後，中共東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，以懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑。外交部長林佳龍今（24）日強勢回應「台灣不會因為中國軍演而有所退讓」，他強調，這涉及到台灣民主發展，由人民選出的政府、舉辦就職典禮本就是辦喜事，不會因為中共宣稱台灣是中國一部份，就改變台灣作為民主國家的事實。

第77屆世界衛生大會(WHA)即將召開，台灣已經連續第8年沒有獲邀，衛福部長邱泰源仍將率世衛行動團前往當地，今日與外交部長林佳龍舉辦行前雙部長記者會。

林佳龍會中被問及中共環島聯合軍演，他直言，軍演已經引起世界激烈反應，因為台灣是民選總統就職典禮本來就是喜事，有來自全世界的祝福，反而對岸中國發動聯合軍演，這個不只是台灣的事情，也是世界的事情，各國都有發表聲明。

「台海不是內政問題，是國際關注問題」林佳龍指出，賴總統就職演說得到世界肯定，有超過50個國家、上百媒體正面報導，不會因為中國軍演而有退讓！他強調，這涉及到台灣民主發展，人民選出政府、辦理就職典禮是喜事，不會因為中共宣稱台灣是中國一部份，就改變台灣民主國家事實，但我方會用說理的方式告訴全世界。

林佳龍表示，因為對方持續性文攻武嚇，已經從灰色地帶上升到具體演訓，有可能隨時發動武力犯台行為，我方國安會、相關政府單位都密切注意，妥善因應當中。外交部也透過外館對所有國家表達對台海關心的感謝，希望促使更多國家發聲，遏止中國聯合軍演，企圖侵犯台灣、改變現狀的行動。

ET快訊
ETtoday入圍「銀響力新聞獎」2大獎！偏鄉醫療、高齡政策
快訊／雨區擴大！8縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐
快訊／賀軍翔被控性侵！　到警局作筆錄
快訊／破2萬人！中山南路也管制　現場號召：下班下課繼續來
陳沂確定加入SWAG　本人笑喊：缺錢下海
萬人集結「打爆藍白委電話」　藍白總召忙線中、吳宗憲是空號
羅文嘉將接海基會副董事長兼秘書長
快訊／不是性騷！賀軍翔被酒店妹告「妨害性自主」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

呼口號太累？綠委喊「沒有黑箱」　藍委一旁拍手叫好

吳崢PO多張國民黨群組截圖　驚見「動員干擾」立院集會指令

AIT前主席薄瑞光拜會中市府　盧秀燕親自接見：歡迎每年來台中

中共對台軍演！林佳龍：總統就職是辦喜事「不會因此有所退讓」

漲不完！貨櫃歐美線6月每大箱再漲1千美元　SCFI今日上漲7.25%　

國會改革「正反方狹路相逢」　卓榮泰指示：人民安全為警方第一要務

萬人集結立院外「打爆藍白辦公室電話」　藍白總召忙線、吳宗憲是空號

推薦羅文嘉任海基會秘書長　陸委會：「強強聯手」促兩岸良性發展

羅文嘉新職曝光！　將接海基會副董事長兼秘書長

直擊／綠營新招「藍白拖」當拉拉棒　藍委喝倒彩：沒有討論才是民主

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

小哈利畢業後飛上海「親妹接機抱緊緊」　遭伊能靜吐槽：平常只去看哈林演唱會XD

呼口號太累？綠委喊「沒有黑箱」　藍委一旁拍手叫好

吳崢PO多張國民黨群組截圖　驚見「動員干擾」立院集會指令

AIT前主席薄瑞光拜會中市府　盧秀燕親自接見：歡迎每年來台中

中共對台軍演！林佳龍：總統就職是辦喜事「不會因此有所退讓」

漲不完！貨櫃歐美線6月每大箱再漲1千美元　SCFI今日上漲7.25%　

國會改革「正反方狹路相逢」　卓榮泰指示：人民安全為警方第一要務

萬人集結立院外「打爆藍白辦公室電話」　藍白總召忙線、吳宗憲是空號

推薦羅文嘉任海基會秘書長　陸委會：「強強聯手」促兩岸良性發展

羅文嘉新職曝光！　將接海基會副董事長兼秘書長

直擊／綠營新招「藍白拖」當拉拉棒　藍委喝倒彩：沒有討論才是民主

全球運價再飆！SCFI連7周勁揚、破2700點登21個月新高

美要求解放軍克制遭駁斥　陸外交部：不要為台獨提供保護傘

快訊／才剛宣布賣IP《軒轅劍》之父蔡明宏辭職！大宇同步拋重磅

柯一正現身立院場外！憶黃國昌當年只睡2小時　嘆：罵不了一隻狗

獨／控女警下海暗藏驚人計畫！影武者水超深：高招搞臭箭射多人

撿骨師收錢落跑！棄置「3袋白骨」留破碎紙條：林家祖先　警尋人中

呼口號太累？綠委喊「沒有黑箱」　藍委一旁拍手叫好

台南托嬰中心傳虐嬰！議員爆料保母餵奶重拍　搖椅壓身屁屁潰爛

嘉藥攜手企業共研　AI科技提升企業轉型

19歲女服務員誘人夫上床　妻抓包爆氣留負評！餐廳賠蘋果酥和解

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

政治熱門新聞

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

快訊／遭綠委揮拳揍臉！　麥玉珍臉腫淚崩：他們真的太過分了

立院場外「正反方集結」！青島東路塞滿人　500名警力部署

綠白互毆影片曝光！麥玉珍首擊未中怒踹　林淑芬右勾拳轟臉

直擊／綠白委激情互毆！藍營祭「看板海」反制綠布條　標語卡位戰一團

男女假冒記者闖立院　藍委門前放菊花被抓包

「我藐視國會」今舉辦　醫籲別衝動

空中視角釋出！國防部秀P-3C反潛機監控畫面　多艘共艦行跡全曝光

最新民調57.5％支持藐視國會罪　517衝突民眾同情民進黨　

曝韓國瑜辦公室墨寶　洪孟楷喊震撼：恰如此時此刻他心境

財經網美：小草應站出來杯葛國會擴充

「苗博雅完全沒有公信力了！」　他轟「2兆錢坑法案」全造謠

蔡正元酸包圍立院不攻：無三小路用

快訊／國會調查權二讀！　被調查者可有律師陪、涉密事件須依法保密

更多熱門

相關新聞

歐盟反對「武力改變台海現狀」　外交部致謝：台灣會共同捍衛和平

歐盟反對「武力改變台海現狀」　外交部致謝：台灣會共同捍衛和平

歐盟對外事務部（EEAS）因應中國在台灣周遭實施的「聯合利劍–2024A」軍演一事發布聲明表示，歐盟對於維護台海現狀有直接利益，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑，呼籲各方展現克制，並以對話方式解決分歧。對此，外交部今（24日）回應，台灣將持續強化與歐盟等理念相近夥伴的合作關係，共同捍衛自由民主價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以確保台海現狀和印太區域的和平穩定。

中共軍演屬於不明顯衝突區域未加保費　船方自行做風險評估

中共軍演屬於不明顯衝突區域未加保費　船方自行做風險評估

共軍對台軍演首日　未出現實彈射擊

共軍對台軍演首日　未出現實彈射擊

中國對台軍演　歐盟聲明反對

中國對台軍演　歐盟聲明反對

中共軍演　國防部：違反聯合國憲章

中共軍演　國防部：違反聯合國憲章

關鍵字：

中共軍演外交部林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

快訊／賀軍翔經紀人不知情：他正在拍戲

快訊／遭搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告妨害性自主

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

陳沂加入SWAG「透紗內衣撩裙」

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面