中共對台軍演！林佳龍：總統就職是辦喜事「不會因此有所退讓」

▲113年第77屆世界衛生大會(WHA) 行前雙部長記者會，衛福部長邱泰源（左）、外交部長林佳龍（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

總統賴清德「520」就職演說後，中共東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，以懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑。外交部長林佳龍今（24）日強勢回應「台灣不會因為中國軍演而有所退讓」，他強調，這涉及到台灣民主發展，由人民選出的政府、舉辦就職典禮本就是辦喜事，不會因為中共宣稱台灣是中國一部份，就改變台灣作為民主國家的事實。

第77屆世界衛生大會(WHA)即將召開，台灣已經連續第8年沒有獲邀，衛福部長邱泰源仍將率世衛行動團前往當地，今日與外交部長林佳龍舉辦行前雙部長記者會。

林佳龍會中被問及中共環島聯合軍演，他直言，軍演已經引起世界激烈反應，因為台灣是民選總統就職典禮本來就是喜事，有來自全世界的祝福，反而對岸中國發動聯合軍演，這個不只是台灣的事情，也是世界的事情，各國都有發表聲明。

「台海不是內政問題，是國際關注問題」林佳龍指出，賴總統就職演說得到世界肯定，有超過50個國家、上百媒體正面報導，不會因為中國軍演而有退讓！他強調，這涉及到台灣民主發展，人民選出政府、辦理就職典禮是喜事，不會因為中共宣稱台灣是中國一部份，就改變台灣民主國家事實，但我方會用說理的方式告訴全世界。

林佳龍表示，因為對方持續性文攻武嚇，已經從灰色地帶上升到具體演訓，有可能隨時發動武力犯台行為，我方國安會、相關政府單位都密切注意，妥善因應當中。外交部也透過外館對所有國家表達對台海關心的感謝，希望促使更多國家發聲，遏止中國聯合軍演，企圖侵犯台灣、改變現狀的行動。