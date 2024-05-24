連8年未獲邀WHA！衛福部長今晚率團赴日內瓦「該抗議的會抗議」

▲第77屆世界衛生大會(WHA) 行前雙部長記者會，衛福部長邱泰源（左）、外交部長林佳龍（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年世界衛生大會(WHA)召開在即，台灣已連續8年未受邀出席，衛福部長邱泰源仍會率「世衛行動團」前往日內瓦與各國進行衛生交流。至於是否會如往年一樣向世衛遞交抗議信函，邱泰源今（24）日表示，面對如此國際局勢，應該做適當、智慧的行動，要把事情做得剛剛好，但也強調「該抗議的還是要抗議」。

第77屆世界衛生大會(WHA)將於5月27日在瑞士日內瓦登場，台灣今年已經是連續第8年沒有獲邀，邱泰源將與衛福部各司署代表組成世衛行動團前往當地，今日與外交部長林佳龍舉辦行前雙部長記者會。

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邱泰源致詞表示，衛福部尚未收到邀請函，但會和外交部一起努力到最後一刻，健康是基本人權、普是價值，衛福部已組成世衛行動團，今天晚上會出發，讓世界看到台灣對國際的醫療衛生貢獻，讓外界明白，台灣不能參加是世界的損失，對台灣人民也不公平，且也和世界衛生大會（WHO）憲章相抵觸。

邱泰源表示，世衛行動團會持續與各國進行雙邊會談及參與WHA周邊的各項會議，為了明確表達台灣無法參加WHA是必需重視的議題，我方依照慣例會召開國際記者會，把想法理念和世界各國報告，希望各界大力支持台灣以觀察員身份參與WHA，完整參與WHO所有會議與機制，特別是本年WHO的大流行協定（Pandemic Agreement）。

媒體問及以往世衛行動團都會向WHO提出抗議信函，今年是否也會這麼做？邱泰源回應，在面對國際這種局勢，做適當、有智慧行動很重要，大家都是集思廣益，把做該做的事情做到剛剛好，但是「該抗議的還是要抗議」。邱泰源說，如果大會當天審查台灣入會案，台灣友邦與中國展開「二對二辯論」結束後，還是沒有辦法達到預期結果，我方就會遞交抗議信。

邱泰源補充，對於世衛大會中其他的活動，會遵守大會要求規定，快快樂樂呈現台灣關心世界人民健康精神，不過他又再重申「該抗議的，我們都會抗議。」

林佳龍致詞直言，中共打壓是使得台灣無法參加的唯一原因，趁此讓全世界好好知道，為台灣發聲。林佳龍回應媒體提問時表示，中共打壓台灣是主權問題，我們希望改善兩岸關係，但也不能犧牲台灣主權，台灣爭取以觀察員身份參與WHO，是普世價值，不應該和政治爭議混為一談。

林佳龍強調，台灣參加世界衛生組織是利人利己的事情，阻止台灣參加損人不利己，世界各國看這道理看得很清楚，但為何仍然如此困難？就是霸權的打壓。我們需要更多良善力量發聲，希望世界衛生組織本於宗旨，抗拒中共打壓與背後的操縱。