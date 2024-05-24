她領錢忘遮餘額！男友偷瞄出現「1變化」　全場勸：快分手

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她領錢忘了遮餘額！男友偷瞄「突狂蹭吃喝」　全場勸：快分手

▲情侶，自拍，放閃，約會，男友，女友，談戀愛。（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者朱祖儀／綜合報導

談戀愛時，會讓另一半知道自己的經濟狀況嗎？一名女網友透露，最近男友趁她領錢的時候，偷看帳戶餘額，在那之後對方就一直有意無意的想要佔便宜，因為2人感情很好，因此她很猶豫要不要把事情鬧大？文章曝光後，網友認為「不用鬧啊，直接分手就好」、「真的要好好想想要不要走下去」。

原PO在論壇「zuvio」發文表示，和男友以結婚為前提交往，很信任彼此，日前她去領錢的時候，也沒有特別防備，沒想到對方竟趁機偷看她的存款餘額，知道她手頭很寬裕之後，就一直想要蹭吃蹭喝。

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原PO也進一步說明，本來男友都會請她吃飯、買小禮物，可是現在都沒有了，吃飯結帳時都理所當然地站在旁邊，如果她伸手要錢就會被罵小氣；另外男友看到喜歡的衣服，也會撒嬌要她買。但除了這些被佔便宜的部分，2人平時感覺都很好，因此讓她很猶豫要不要和對方鬧翻？

不少網友表示，「老實說很不好，我會建議謹慎考慮要不要走下去」、「都誇張成這樣了，不考慮分手？」「也不用鬧大，直接分手吧！女方有存款是女方的事情，男方有存款也是男方的事情，若因這樣就開始一直花妳的錢，你想想未來呢？ 」「看來門當戶對不是沒有道理的」、「現在只是小小佔便宜，未來會不會要你買車買房給他？」

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