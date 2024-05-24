今年已164例登革熱！落實「巡倒清刷」　專家曝最易忽視滋生源

▲▼衛生局查核發現，最易被民眾忽略的孳生源有冷氣機集水桶、盆栽底盤、屋簷排水槽及塑膠椅凹陷處等容易積水處。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

不穩定氣候帶來的降雨及高溫易孳生病媒蚊及疾病傳播，社區巷弄、居家環境潛藏各式各樣民眾意想不到的病媒孳生源，花蓮縣衛生局至社區民眾住家周邊查核，發現容易被民眾忽略的孳生源有冷氣機集水桶、盆栽底盤、屋簷排水槽及塑膠椅凹陷處等容易積水處。提醒民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器並將積水倒掉，避免孳生病媒蚊，防範登革熱疫情。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，國內今年截至5月15日，已累計164例本土登革熱病例，其中高雄市135例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例。近期鄰近之東南亞國家，如印尼、泰國、柬埔寨、新加坡、馬來西亞及菲律賓等國登革熱疫情均較往年同期嚴峻，且持續發現境外移入病例。國內仍有本土登革熱病例發生，請民眾持續配合政府執行防治工作。澈底清除孳生源是登革熱防治的根本，民眾主動清除居家內外的積水容器，以降低社區傳播風險。





朱家祥指出，清除登革熱孳生源四大訣竅－澈底落實「巡、倒、清、刷」：

1.「巡」─經常巡檢，檢查居家室內外可能積水的容器。

2.「倒」─倒掉積水，不要的器物予以丟棄。

3.「清」─減少容器，使用的器具也都應該澈底清潔。

4.「刷」─去除蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。

▲衞生局人員向民眾宣導防範登革熱。



提醒民眾從事戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用含DEET成分的防蚊液（乳），家中裝紗門和紗窗有助於防止蚊蟲進入室內，睡覺掛蚊帳以避免蚊蟲叮咬，亦可使用捕蚊燈、電蚊拍、蚊香等工具。民眾若至國內高風險地區或東南亞國家旅遊，籲請民眾落實防蚊措施且返家或返國後要進行自我健康監測，若有突發性高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛和皮膚出疹等，應儘速就醫，就醫時主動告知醫師最近旅遊地點，以便正確診斷治療。



登革熱相關資訊請至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），國內免費防疫專線1922或撥花蓮縣防疫專線8226975洽詢。