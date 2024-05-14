　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

產檢大小事報你知！健保給付產檢14次　醫：複雜但不容忽視

▲陳姵辰醫師表示，產檢的目的除了檢測胎兒可能有的基因異常及估算成長狀況、篩檢出高危險妊娠的風險，還包括幫助減少孕婦懷孕期間生理和心理的不適。（圖／慈濟醫學中心提供）

陳姵辰醫師表示，產檢的目的除了檢測胎兒可能有的基因異常及估算成長狀況、篩檢出高危險妊娠的風險，還包括幫助減少孕婦懷孕期間生理和心理的不適。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

無論是懷孕第一胎，還是已經有過生產經驗的孕婦，產前檢查都是複雜卻不能省略的重要步驟；隨著孕期的不同階段，會有不同的檢查項目、方法和應注意事項。花蓮慈濟醫院婦產科陳姵辰醫師表示，產檢的目的除了檢測胎兒可能有的基因異常及估算成長狀況，也包括篩檢出高危險妊娠的風險，並幫助減少孕婦懷孕期間生理和心理的不適，讓媽媽在懷孕期間能維持身心健康，最後能順利且安全地分娩並生下健康的寶寶。

國民健康署自2021年起將健保給付產檢次數從10次上調至14次，陳姵辰醫師建議懷孕的媽媽可以在第8週做第一次產檢，並依照國健署《孕婦產檢加值手冊》指示，隨著懷孕中後期提高產檢頻率，在第8週至第28週，期間每4週進行一次產檢；第28週至第36週階段，每兩週進行一次產檢；第36週至第40週則每一週進行一次產檢。

陳姵辰醫師表示，其中除了量測身高、體重、血壓等基本的理學檢查，並透過問診了解過去的病史，還包括血型、梅毒、HIV病毒、貧血等常規項目的抽血檢驗，以及妊娠糖尿病、乙型鏈球菌的檢測。若是選擇自然產的孕婦檢測出有乙型鏈球菌帶原，會在待產過程中施予抗生素，避免寶寶出生時遭到感染，導致後續併發腦膜炎，引起共病率和死亡率上升的風險。

台灣的生育率逐年下降，每個孩子都是父母親珍貴的寶貝，近年來也越來越多爸爸媽媽選擇在健保給付減免的產檢之外，額外自費做更精密的檢查項目。比如在孕前期抽血或做胎兒頸部透明帶超音波，計算寶寶患唐氏症的機率；或是做非侵入性的染色體篩檢「NIPT」，懷孕10週即可進行，不僅能檢測唐氏症，還可以同時發現其他常見的染色體異常疾病。

陳姵辰醫師指出，若孕婦超過35歲，或因其他生理因素使生產風險較高，也可透過抽取羊水，直接採集寶寶的代謝物，更精確地檢測各式染色體異常的可能性。

為了幫助民眾更了解健保給付的14次產檢細節，或者進一步選擇適合媽媽和寶寶的自費產檢內容，花蓮慈院婦產部將於6月7日舉行下一場「爸媽教室」衛教講座。除了有陳姵辰醫師介紹「孕期檢查指南」，還有牙科部兒童牙科李嘉諭醫師分享「嬰幼兒口腔保健」，報名相關資訊會在花蓮慈濟醫院婦產部粉絲專頁公告和更新，屆時歡迎爸爸媽媽們一起來上課！
 

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

前瞻建設助桃園成防洪示範區　行政院副院長鄭文燦視察成果

即使聘有外籍看護工也可申請　桃園長照服務減輕照顧者辛苦路

2024桃園管樂嘉年華5／25登場　日本大阪市音樂團首度來臺演出

在職進修助攻　35歲陳怡璇靠超夯證照薪水翻倍！

火災警報器發威！　台南移工宿舍火警人員及早逃生無傷亡

腦麻生與師生共舞　八里教養院「生命之美」校園巡迴起跑

新北春遊少女祕密花園　河濱公園3公頃絢爛花海迎人

新北珊瑚移植工作坊招募志工　5／17中午12時開放報名

保二警邀新光醫師專題演講　科學數據助心理調適遠離壓力

基隆啟動「到宅沐浴車」　副市長邱佩琳：讓失能者舒服洗澡

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

前瞻建設助桃園成防洪示範區　行政院副院長鄭文燦視察成果

即使聘有外籍看護工也可申請　桃園長照服務減輕照顧者辛苦路

2024桃園管樂嘉年華5／25登場　日本大阪市音樂團首度來臺演出

在職進修助攻　35歲陳怡璇靠超夯證照薪水翻倍！

火災警報器發威！　台南移工宿舍火警人員及早逃生無傷亡

腦麻生與師生共舞　八里教養院「生命之美」校園巡迴起跑

新北春遊少女祕密花園　河濱公園3公頃絢爛花海迎人

新北珊瑚移植工作坊招募志工　5／17中午12時開放報名

保二警邀新光醫師專題演講　科學數據助心理調適遠離壓力

基隆啟動「到宅沐浴車」　副市長邱佩琳：讓失能者舒服洗澡

揮別水逆準備翻身！5月下旬3生肖運勢爆棚

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

地方熱門新聞

新北破百師生食物中毒　餐盒揪出「沙門氏桿菌」

小朋友公園玩沙變挖狗屎？家長崩潰

在職進修助攻　35歲陳怡璇靠超夯證照薪水翻倍！

前瞻建設助桃園成防洪示範區　鄭文燦視察

火災警報器發威！台南移工宿舍火警人員及早逃生

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

身分證「順子或對子」小墾丁渡假村有好康

桃園長照服務　大大減輕照顧者辛苦路

吉安麥當勞拆除鄉親不捨　董事長感動贈優惠券

2024桃園管樂嘉年華　5/25登場　

春雨強襲西瓜爛一片！老農看哭：救救我…

新北春遊少女祕密花園　河濱公園絢爛花海迎人

新北單身聯誼開跑　5／13開放網路報名

師生台中校外教學疑食物中毒　食餘檢出沙門氏桿菌

更多熱門

相關新聞

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

「只剩下我這媽媽不想要剝奪這個小生命。」一名女網友表示，產檢發現寶寶沒有大拇指，當下她認為影響並不大，但長輩與老公都以缺陷為由，要求PO拿掉胎兒，就連認識的護理師也坦言，「少了大拇指，除了在生活上有很多不便」，甚至會影響孩子的身心靈，讓原PO崩潰又不知所措。

藍提修法「健保點值」1點1元　薛瑞元：先幫醫護加薪20%再說

藍提修法「健保點值」1點1元　薛瑞元：先幫醫護加薪20%再說

貴婦奈奈男友爸媽疑為健保返台挨轟！健保署解答

貴婦奈奈男友爸媽疑為健保返台挨轟！健保署解答

貴婦奈奈公婆「為健保回台投案？」　網狂猜真相

貴婦奈奈公婆「為健保回台投案？」　網狂猜真相

薛瑞元反對健保點值「1點1元」　藍委：打臉賴清德承諾？

薛瑞元反對健保點值「1點1元」　藍委：打臉賴清德承諾？

關鍵字：

產檢大小事健保給付複雜忽視

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

他鼻塞半年！醫20秒夾出「整顆荔枝肉」　第一視角曝光

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面