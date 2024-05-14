產檢大小事報你知！健保給付產檢14次　醫：複雜但不容忽視

▲陳姵辰醫師表示，產檢的目的除了檢測胎兒可能有的基因異常及估算成長狀況、篩檢出高危險妊娠的風險，還包括幫助減少孕婦懷孕期間生理和心理的不適。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

無論是懷孕第一胎，還是已經有過生產經驗的孕婦，產前檢查都是複雜卻不能省略的重要步驟；隨著孕期的不同階段，會有不同的檢查項目、方法和應注意事項。花蓮慈濟醫院婦產科陳姵辰醫師表示，產檢的目的除了檢測胎兒可能有的基因異常及估算成長狀況，也包括篩檢出高危險妊娠的風險，並幫助減少孕婦懷孕期間生理和心理的不適，讓媽媽在懷孕期間能維持身心健康，最後能順利且安全地分娩並生下健康的寶寶。

國民健康署自2021年起將健保給付產檢次數從10次上調至14次，陳姵辰醫師建議懷孕的媽媽可以在第8週做第一次產檢，並依照國健署《孕婦產檢加值手冊》指示，隨著懷孕中後期提高產檢頻率，在第8週至第28週，期間每4週進行一次產檢；第28週至第36週階段，每兩週進行一次產檢；第36週至第40週則每一週進行一次產檢。

陳姵辰醫師表示，其中除了量測身高、體重、血壓等基本的理學檢查，並透過問診了解過去的病史，還包括血型、梅毒、HIV病毒、貧血等常規項目的抽血檢驗，以及妊娠糖尿病、乙型鏈球菌的檢測。若是選擇自然產的孕婦檢測出有乙型鏈球菌帶原，會在待產過程中施予抗生素，避免寶寶出生時遭到感染，導致後續併發腦膜炎，引起共病率和死亡率上升的風險。

台灣的生育率逐年下降，每個孩子都是父母親珍貴的寶貝，近年來也越來越多爸爸媽媽選擇在健保給付減免的產檢之外，額外自費做更精密的檢查項目。比如在孕前期抽血或做胎兒頸部透明帶超音波，計算寶寶患唐氏症的機率；或是做非侵入性的染色體篩檢「NIPT」，懷孕10週即可進行，不僅能檢測唐氏症，還可以同時發現其他常見的染色體異常疾病。

陳姵辰醫師指出，若孕婦超過35歲，或因其他生理因素使生產風險較高，也可透過抽取羊水，直接採集寶寶的代謝物，更精確地檢測各式染色體異常的可能性。

為了幫助民眾更了解健保給付的14次產檢細節，或者進一步選擇適合媽媽和寶寶的自費產檢內容，花蓮慈院婦產部將於6月7日舉行下一場「爸媽教室」衛教講座。除了有陳姵辰醫師介紹「孕期檢查指南」，還有牙科部兒童牙科李嘉諭醫師分享「嬰幼兒口腔保健」，報名相關資訊會在花蓮慈濟醫院婦產部粉絲專頁公告和更新，屆時歡迎爸爸媽媽們一起來上課！

