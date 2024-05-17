▲阻絕登革熱，臺東縣府防邀請國衛院專家授課。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

天氣轉熱，夏天是登革熱好發季節，為防範登革熱疫情發生，臺東縣政府17日舉行「梅雨季節來臨，巡倒清刷，您也能做到」防範登革熱培訓活動，邀請各鄉鎮市公所、衛生所等單位參加，人數共計38名，並特別邀請與蚊子奮戰30年的國家衛生研究院博士黃旌集擔任講座，講授課程包含登革熱簡介、防治策略等，期許透過黃博士豐富的經驗分享及課程內容，有效提升各單位防範登革熱量能，讓臺東環境變得更美好。

臺東縣政府表示，病媒蚊的孳生源與居住環境息息相關，提醒民眾務必要定期清理居家及社區環境，並主動清除住家環境積水容器，才能阻斷病媒蚊孳生，避免登革熱疫情的威脅，臺東良好的居住環境需要大家共同來維護，讓生活環境更優質，同時邁向聯合國永續發展目標之SDGs11「永續城鄉」目標。

臺東縣環保局指出，此次擔任登革熱培訓講座的黃旌集博士在登革熱研究及防治資歷相當豐富，現任國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心研究員，講授內容包含「登革熱簡介」、「防治策略」、「個人基本防護」、「孳清與管理」及「病媒蚊監測與防治新技術分享」等課程內容，讓參與培訓的夥伴，對登革熱防治相關工作管理的本職學能及執行面都受益良多。



環保局進一步說明，下雨過後產生的積水，往往是造成病媒蚊孳生的環境，如盆栽底盤、冷氣機集水桶、屋簷排水槽、廢輪胎、廢保特瓶、廢玻璃容器等，請民眾把握雨後48小時清除病媒蚊孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，仔細「巡視」家戶內外積水容器，將積水「倒掉」，不要的容器予以「清除」，留下的器物應澈底「刷洗」去除斑蚊蟲卵，即可有效降低傳播登革熱的風險。



環保局呼籲，使用化學防治是因應疫情的緊急手段，除了公部門執行登革熱防治作業，民眾定期以行動清除居家室內外可能的積水孳生源，才是防治登革熱最根本的辦法，另外每週六為臺東縣的孳生源清除日，鼓勵大家一起用行動，讓臺東美好優質環境能夠永續。