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曾家豆漿又傳準備停業？突宣布「店休21天」　公告曝光暖爆

（圖／翻攝自FB）

▲曾家豆漿宣布店休21天。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

台北市錦州街一間「曾家豆漿」因為其販售的葡式蛋塔太受歡迎，來客數暴增到原本的5倍之多，讓老闆大喊吃不消。先前也為此一度準備無限期停業，後續雖然恢復正常營業，也對旗下受歡迎的蛋塔祭出「限購令」。而如今有消息指出，曾家豆漿又要停業了！但這次停業並非是工作量無法負擔，而是打算放假讓員工回鄉探親，而且時間長達21天之多。

據了解，曾家豆漿原本營業時間是傍晚5點到凌晨2點，但因為店內販售的葡式蛋塔太過美味，先是吸引了一票網紅上門介紹，後續又在網路的推波助瀾下，吸引了大量的顧客前來嘗鮮，這也讓來客量達到原本的5倍之多。直到半夜還是有大量的顧客排隊，短時間內就讓店家感到難以負荷。

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為此，店家曾於3月15日公告無限期暫停營業，曾家豆漿的老闆接受訪問時也表示，因為現場的人潮實在太多，實在應付不來，現場作業人員有限，目前這樣的人潮真的吃不消，即便到了深夜也是有許多人排隊，也造成鄰里很大的困擾。

最後在經過調整之後，曾家豆漿於4月8日重新恢復營業，不僅改採號碼牌模式進行消費，後續也對旗下熱門產品蛋塔，祭出每人限購2顆的「限購令」。

而在復業至今不過月餘，曾家豆漿再度貼出停業公告，不過這次並非是因為工作量負擔不來而停業，而是店家決定從5月20日至6月10日這21天的時間，讓員工回鄉探親，因此決定暫停營業。如此長的假期，不免讓許多顧客感到羨慕，同時也暗自放心，曾家豆漿並不是像上次那樣宣布永久停業。

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