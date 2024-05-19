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社會 社會焦點 保障人權

2賊闖超高壓變電所偷電纜　還沒得手就被發現...丟下家私落跑

▲▼超高壓變電所遭闖　兩賊還沒得手就被發現了。（圖／台電提供）

▲新竹縣峨眉鄉的台灣電力公司峨眉超高壓變電所昨日凌晨2點51分遭兩名竊賊闖入，所幸及時發現，竊賊未能得手。（圖／台電提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣峨眉鄉的台灣電力公司峨眉超高壓變電所18日凌晨2點51分遭2名竊賊闖入，台電人員發現警報加上監視影像有異，當地保二警及保全人員立即前往查看，竊賊驚覺有人接近，迅速翻牆逃離現場。針對此次事件，台電已召集相關單位，全面檢討並持續精進變電所安全防護措施，以提升變電所營運韌性，經濟部也已要求台電公司，啟動關鍵基礎設施演習，各系統加強警戒運轉。

據了解，2名竊賊均有竊盜前科，案發當天共乘一台機車從南部北上至峨眉鄉作案，2人帶著爬梯、破壞剪等工具，從變電所外破壞鐵絲網後闖入就馬上被監視器發現，才剛剪下一節新控制電纜，就已經發現人員靠近，距離2竊賊爬進電場才不過6分鐘，2人嚇得連爬梯、工具剪都來不及拿就跑走了。

▲▼超高壓變電所遭闖　兩賊還沒得手就被發現了。（圖／台電提供）

▲▼竊賊發現自己已經曝光，嚇得工具都沒拿就逃走了。

▲▼超高壓變電所遭闖　兩賊還沒得手就被發現了。（圖／台電提供）

台電進一步說明，經事後調閱監視影像，發現2名竊嫌穿著雨衣、雨鞋，從消防水池旁圍牆破壞鐵絲網進入變電所，欲竊剪變電所準備要辦理汰換設備用的新控制電纜，現場也遺留爬梯、破壞剪等工具。台電立即檢視盤點變電所內設備，除1截約20公分長電纜遭剪下不及帶走，未發現其它設備損失，對供電也未造成影響。

台電表示，針對變電所等重要電力設施，平時皆持續進行安全防護相關工作，並經常針對不同情境進行相關演習，以完備電力設施的保安措施，維持設施的安全和穩定。針對此次事件發生，為進一步提升變電所安全，台電已召集相關單位，全面檢討並研擬精進措施，如針對紅外線、照明與警報進行弱點掃描及增設、強化材料儲存管理、精進及時通報及聯繫機制等，要求同仁務必提高防範意識，審慎應對危安事件的發生。

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